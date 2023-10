PL : la Ligue anglaise prête à payer la police britannique ?

La Premier League envisage de payer à la police jusqu’à 10 millions de livres sterling – dans ce qui est considéré comme une tentative controversée visant à permettre aux clubs de jouer des matchs « à risque » lors de créneaux télévisés lucratifs en fin de journée. Selon les informations du Daily Mail, les hauts responsables de la ligue anglaise auraient été poussés, en interne, à agir face à la réticence croissante des forces de l’ordre à couvrir les matchs entre rivaux, des rencontres généralement classées à risque au cours desquelles il y a une plus forte probabilité de problèmes, plus tard dans la journée.

La suite après cette publicité

La Premier League a refusé de commenter, mais des sources insistent sur le fait qu’aucune forme de paiement ne pourrait garantir les heures de coup d’envoi et ajoutent qu’une série d’options sont envisagées «pour aider la police à assurer la sécurité des spectateurs et des communautés». Cependant, si un tel accord devait être conclu, il pourrait bien s’avérer très controversé. Une source l’a décrit comme «rien d’autre qu’un édulcorant» et «encore un autre exemple de la Premier League et de ses clubs essayant de se sortir du pétrin». Reste à savoir comment l’argent serait distribué et si le paiement proposé sera ponctuel. Une option pourrait consister à effectuer un paiement central pour ensuite être distribué aux forces touchées par les matches en question.