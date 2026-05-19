Championship : Southampton exclu des playoffs et sanctionné d’un retrait de points !

L’affaire avait fait grand bruit de l’autre côté de la Manche. Qualifié pour les playoffs d’accession en Premier League, Southampton avait été accusé d’espionnage par son futur adversaire, Middlesbrough. Quelques jours plus tard, cela n’avait pas empêché les Saints de battre « Boro » 2 buts à 1. Mais ce soir, l’EFL, qui dirige le Championship, vient d’annoncer que Southampton a été exclu des playoffs et que Middlesbrough est qualifié pour la finale contre Hull City.

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«Une commission disciplinaire indépendante a exclu aujourd’hui Southampton des barrages du championnat Sky Bet après que le club eut reconnu avoir commis de multiples infractions au règlement de l’EFL concernant le tournage non autorisé des entraînements d’autres clubs. De plus, le club s’est vu infliger un retrait de quatre points qui sera appliqué au classement du championnat 2026/27, ainsi qu’un avertissement concernant l’ensemble des chefs d’accusation. La décision rendue aujourd’hui a pour effet de réintégrer Middlesbrough dans les barrages 2026 et de le qualifier pour la finale des barrages contre Hull City. La finale reste prévue le samedi 23 mai, l’heure du coup d’envoi devant être confirmée. Southampton a fait l’objet d’une première mise en accusation le vendredi 8 mai, puis de nouvelles accusations ont été portées le dimanche 17 mai concernant des infractions supplémentaires commises au cours de la saison 2025/26. Ces accusations supplémentaires découlent de faits identifiés après le lancement de la procédure initiale concernant Middlesbrough. Southampton a reconnu avoir enfreint les règlements exigeant des clubs qu’ils agissent en toute bonne foi et interdisant l’observation des séances d’entraînement d’un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé. Les infractions reconnues concernent les rencontres contre Oxford United en décembre 2025, Ipswich Town en avril 2026 et Middlesbrough en mai 2026. Southampton a le droit de faire appel de la décision de la Commission conformément au règlement de l’EFL et les parties s’efforcent de résoudre tout appel le mercredi 20 mai. En fonction de l’issue de cette procédure, cela pourrait entraîner une nouvelle modification du calendrier des matchs de samedi. L’EFL est actuellement en discussion avec les trois clubs concernant les implications de la décision d’aujourd’hui et fera une nouvelle annonce en temps voulu. Les motifs écrits complets de la Commission seront également publiés en temps voulu», peut-on lire dans le communiqué publié.