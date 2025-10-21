Real Madrid : Dani Carvajal fracasse le match Villarreal-Barça à Miami

Après son entraîneur Xabi Alonso il y a quelques jours, c’était au tour de Dani Carvajal de s’opposer fermement à la tenue du match Villarreal-Barcelone à Miami, prévu le 20 décembre dans le cadre de la 17e journée de LaLiga. Dans des propos relayés par Teledeporte, le latéral droit a expliqué que ce déplacement constitue une atteinte à l’équité de la compétition, tout en insistant sur l’importance de garantir les mêmes conditions de jeu pour tous les clubs.

« Cela me semble être une altération très claire de la compétition, qui empêche tous les clubs de LaLiga de concourir dans les mêmes conditions. Je pense qu’il est fondamental que nous soyons justes — les joueurs, les clubs et la Ligue elle-même. Il faut défendre quelque chose d’équitable, et je ne pense pas que ce soit le cas ici », a déclaré Carvajal. Cette décision controversée a également poussé les joueurs à marquer un court arrêt en début de match ce week-end, dans le cadre d’une action coordonnée par le syndicat AFE pour dénoncer le manque de transparence et de dialogue de LaLiga sur ce sujet. Lundi, l’AFE a d’ailleurs demandé à LaLiga d’avancer une réunion prévue initialement le 24 décembre, afin d’aborder plus rapidement la question du match délocalisé aux États-Unis.