Mauricio Pochettino encense Lionel Messi et Kylian Mbappé

Interrogé sur deux de ses stars lors d'un entretien pour l'émission El Larguero de la Cadena Ser, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG n'a pas hésité à encenser ses deux attaquants. A propos de son compatriote argentin, l'ancien coach de Tottenham estime que «Leo Messi est un génie. Ça sort de l’ordinaire. Il fait partie de ces joueurs qui sortent tous les 100 ans. Tout ce qu’il a apporté à l’équipe a été incroyable au-delà des circonstances qu’il a vécues depuis son arrivée. Il n’a pas eu la chance de bénéficier de ces circonstances, mais il a toujours maintenu sa tranquillité. Il est dans sa plénitude, à son meilleur. Il est dans un moment de maturité incroyable et arrive à ce moment du championnat à son meilleur niveau. Je n’ai aucun doute qu’il montrera sa meilleure version.»

Interrogé ensuite sur le meilleur parisien depuis le début de saison, l'homme de 49 ans ne cache pas son admiration pour Kylian Mbappé. «Vraiment une découverte humaine incroyable. C’est un gars avec une empathie et un charisme incroyables. La langue a aidé parce qu’il parle parfaitement l’anglais et l’espagnol et cela donne beaucoup de proximité. Au début, j’ai aussi eu du mal à établir des relations à travers le français et cela nous a donné une proximité particulière. C’est un garçon au charisme exceptionnel. Il dégage une énergie incroyable. Rencontrez-le dans la zone où il enlève son armure de super-héros et vous allez trouver un gars avec du charisme et de la maturité. Surtout à cause de sa jeunesse et des valeurs qui le gouvernent dans la vie de tous les jours», explique-t-il, avant de se rendre compte qu'il est un entraineur chanceux : «la vérité est que c’est une chance de pouvoir travailler en ce moment avec lui et avec d’autres grands joueurs.»

