OGC Nice : Melvin Bard donne des nouvelles de Boudaoui

[Saint-Etienne et Nice n’ont pas réussi à se départager durant ce barrage aller (0-0)]https://www.footmercato.net/a811806765382095172-barrages-l1-l2-lasse-et-logc-nice-se-neutralisent-tout-va-se-jouer-au-match-retour(). Les deux équipes se retrouveront vendredi dans un Allianz Riviera à huis clos pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. Hicham Boudaoui sera-t-il là après son KO intervenu dès la 4e minute?

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«J’espère», commente son coéquipier Melvin Bard au micro de Ligue 1+. «Il a pris un bon KO mais ça va. Il va mieux», rassure le latéral gauche, alors que le milieu de terrain a non seulement un barrage retour en ligne de mire, mais aussi une participation à la Coupe du Monde avec l’Algérie.