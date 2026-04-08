PSG : la frustration de Zaïre-Emery malgré la victoire contre Liverpool

Auteur d’un match XXL ce soir face à Liverpool (2-0), Warren Zaïre-Emery confirme son excellent retour en forme depuis plusieurs mois. Toujours est-il que l’international tricolore n’était pas totalement satisfait après la rencontre. Pour le titi parisien, Paris aurait pu marquer plus de buts pour se mettre à l’abri.

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«On aurait pu mettre plus (de buts) franchement, c’est dommage mais c’est déjà ça de gagner 2-0, même si rien n’est fait. On va là-bas avec les mêmes intentions et essayer de gagner le match. C’est une équipe difficile à jouer, on ne sait pas ce qui peut se passer en un match, donc il faudra être sérieux et faire la même chose», a-t-il confié sur Canal. Relancé sur sa forme du moment, le Français ajoutait qu’il avait encore "une grande marge de progression." «Dans la forme de ma carrière ? Franchement, je dirais que je suis bien, avec l’enchaînement des matchs, ça me fait du bien. Je monte encore en puissance, et il y a une grande marge de progression encore.»