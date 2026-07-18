Coupe du Monde 2026 : André-Pierre Gignac explique l’élimination des Bleus face à l’Espagne
Éliminée aux portes de la finale de la Coupe du Monde après sa défaite contre l’Espagne (0-2), l’équipe de France continue de susciter de nombreuses réactions. Ancien international tricolore (36 sélections, 7 buts) et désormais joueur des Tigres, au Mexique, André-Pierre Gignac (40 ans) est revenu sur la prestation des Bleus et a estimé que les hommes de Didier Deschamps étaient simplement tombés sur un mauvais jour face à une Roja impressionnante.
"FUE UN MAL SABOR DE BOCA, NOS VEÍAMOS MUY BIEN" 🎙️🇫🇷— Diario Olé (@DiarioOle) July 18, 2026
André-Pierre Gignac analizó el desempeño de Francia en la Copa del Mundo
📽️Diego Macias - enviado especial pic.twitter.com/YOAqhejc81
« Je pense que c’est tout simplement tombé le mauvais jour. Peut-être que si on avait joué le dimanche ou le lundi, on aurait vu une autre équipe de France», a confié l’ancien Marseillais, avant de saluer la qualité de l’adversaire. «L’Espagne a une possession de balle incroyable. Ils savent parfaitement choisir le bon moment pour arriver devant le but et vous faire mal. De notre côté, nous avons réalisé un match techniquement très en dessous de notre niveau. Ce n’était pas notre jour», a-t-il assuré. Malgré la déception, Gignac a expliqué que l’affiche Espagne-Argentine promettait d’être « une très belle finale ».
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