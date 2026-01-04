PSG : la pelouse du Parc des Princes bâchée avant le derby contre le Paris FC

À moins de deux heures du coup d’envoi du derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, la pelouse du Parc des Princes, en partie gelée, a été bâchée. Météo France prévoit une température comprise entre -1 C° et -3 C° à Paris durant la soirée. Néanmoins, la rencontre n’est pas du tout menacée de report.

En effet, le PSG a annoncé aux journalistes présents sur place que les bâches chauffantes seront retirées dans les alentours de 19h40. Cette décision a surtout été prise pour éviter les petites pellicules d’eau et le gel de certaines parties du pré. L’affiche entre les deux clubs de la capitale devrait donc se jouer dans de parfaites conditions malgré le froid glacial ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1.