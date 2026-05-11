PSG - Brest : Renato Marin a envoyé un sacré message à Luis Enrique

«Je suis heureux d’avoir trois gardiens de ce niveau-là». Interrogé à de nombreuses reprises sur la prise de pouvoir de Matvey Safonov au cours des derniers mois, Luis Enrique n’a cessé de vanter les mérites de ses trois gardiens. Dimanche soir, face à Brest, c’était au tour de Renato Marin de débuter. Déjà titulaire contre Lorient, le jeune dernier rempart italo-brésilien profitait du large turnover opéré par son coach et de la blessure de Lucas Chevalier pour commencer ce match de la 33e journée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-joueur de l’AS Roma a su tenir son rang.

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2 arrêts déterminants et un clean-sheet prometteur

Habituel numéro 3 au poste, le natif de São Paulo a profité de l’occasion pour envoyer un message clair : peu importe la féroce concurrence au sein du club parisien, il est lui-aussi prêt à défendre ses chances. Dans un premier acte largement dominé par les champions d’Europe, Marin a d’ailleurs brillé. Sur les rares incursions brestoises, le droitier d’1m90 n’a pas tremblé : d’abord en sortant courageusement face à Doumbia (23e) avant de s’interposer magnifiquement sur la reprise de Le Guen (29e).

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Auteur d’une nouvelle parade décisive face à Dina Ebimbe en sortant parfaitement dans les pieds de l’ailier brestois (33e), le portier de 19 ans a finalement évité le pire aux Parisiens, un peu trop en contrôle et en manque de réussite sur le plan offensif malgré plusieurs tentatives (11 tirs à 2 après 45 minutes). Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match n’a pas bougé, bien au contraire. Paris a poussé, Paris a raté et Brest s’est contenté de bien défendre. De son côté, Marin a lui vécu ce (triste) spectacle aux premières loges sans jamais avoir besoin de s’employer, si ce n’est sur cette sortie aérienne pour repousser le danger (77e).

Luis Enrique a apprécié

Il fallait finalement attendre un éclair de Désiré Doué pour permettre aux Parisiens de venir à bout du club finistérien. Une victoire poussive acquise grâce au génie du Golden Boy francilien mais également grâce à la très belle prestation de Renato Marin, auteur d’une dernière parade parfaite sur une frappe lointaine signée Magnetti (83e). Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2030 faisait finalement part de son immense bonheur. «Merci beaucoup. Je remercie les supporters. J’ai beaucoup d’émotions. Ils sont incroyables. Je pense que le gardien n’est pas un poste facile. J’ai dû rester concentré. J’ai pu faire quelques arrêts pour aider. Je suis un gardien agressif. J’aime attaquer les attaquants. Je n’ai pas peur. Il faut être fou pour être gardien», notait l’intéressé.

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Avant de se projeter sur la prochaine rencontre face aux Sang et Or : «c’est une autre finale contre Lens. On n’est pas encore champion. Il faut être patient et tout gagner». Questionné, à son tour, sur la performance de son poulain, Luis Enrique ne manquait pas non plus de souligner les qualités du numéro 89 parisien : «Renato Marin a fait des arrêts de très haut niveau. Il est très jeune. Il peut encore progresser. Il a été courageux. Il a fait un très bon boulot. Je veux que les joueurs soient prêts et c’est ce qu’on a fait avec Renato». Des mots forts qui devraient logiquement ravir le principal concerné et présagent surtout d’un avenir radieux dans la capitale française…