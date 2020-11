Thiago Motta regrette le départ de Tanguy Kouassi du PSG

Tanguy Kouassi et Thiago Motta se connaissent bien. L'ancien international italien a eu le joueur sous ses ordres durant la saison 2018/2019, du temps où l'un était encore entraîneur des U19 du PSG et l'autre très jeune milieu de terrain qui n'avait pas encore connu ses premiers matchs professionnels. Aujourd'hui, Motta est à la recherche d'une nouvelle expérience sur un banc, quand Kouassi retrouve le chemin de l'entraînement au Bayern Munich, où il a signé cet été. C'est justement cela qui tracasse l'homme de 38 ans.

«C’était un très bon joueur. C’était un très bon joueur. On a raté quelque chose. Mais on est arrivé dans une situation où le joueur veut partir. Qu’est-ce que l’on peut faire? Il faut le remercier pour ce qu’il a fait au club et lui souhaiter bonne chance pour les années à venir. Il faut essayer de ne pas commettre cette erreur avec les autres joueurs qui arriveront. À Paris, cela arrive avec beaucoup, beaucoup de joueurs» regrette l'ancien de l'Inter ou encore du Barça dans un entretien accordé à RMC.