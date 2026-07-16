LdC : les adversaires potentiels de l’OL au 3e tour préliminaire

Alors que le tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions se déroulera lundi prochain, l’Olympique Lyonnais, quatrième de Ligue 1 la saison passée, en sait un peu plus sur ses potentiels adversaires. En effet, les hommes de Paulo Fonseca - qui débuteront leur saison dès le 4 ou 5 août - défieront une équipe non-tête de série.

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Dans cette optique, le club rhodanien pourrait retrouver les Belges de l’Union Saint-Gilloise, vice-championne en Jupiler Pro League, le Sparta Prague, 2e du championnat tchèque, le NEC Nijmegen, 3e du championnat néerlandais ou le vainqueur de la double opposition entre les Ecossais de Heart Of Midlothian, passé tout près du titre de champion d’Ecosse, et les Autrichiens de Sturm Graz.