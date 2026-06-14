Coupe du Monde 2026 : pourquoi la Belgique de Rudi Garcia peut créer l’une des plus grandes surprises

À la veille du choc face à l’Egypte pour leur premier match de la Coupe du Monde 2026, la Belgique débarque en Amérique avec de solides arguments. Sans faire partie des grands favoris de la compétition, les Diables Rouges avancent avec une confiance maximale après une campagne de préparation particulièrement réussie. Les hommes de Rudi Garcia ont envoyé un message fort en dominant successivement la Croatie (0-2) puis la Tunisie (5-0), deux succès qui confirment la montée en puissance d’une sélection qui reste sur une impressionnante série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

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Pour son premier Mondial à la tête d’une sélection nationale, Rudi Garcia semble avoir trouvé la bonne formule. L’ancien entraîneur de Lille, Marseille, Rome ou encore Lyon a progressivement installé ses principes de jeu et n’a pas hésité à faire évoluer certains aspects tactiques ces dernières semaines. Une évolution qu’il a lui-même évoquée en conférence de presse : « au Mondial, on ne jouera pas en 3-5-2, pas au début en tout cas. On l’avait déjà travaillé, mais on n’avait pas pu le mettre en place contre les USA. Je trouve qu’il y a de quoi être satisfait. Cela permet d’avoir un attaquant en plus, même si j’avais choisi Onana comme troisième défenseur alors que c’est un milieu de terrain ». Plus agressive à la récupération, plus mobile offensivement et capable de maîtriser différents scénarios de match, cette Belgique apparaît aujourd’hui comme une équipe beaucoup plus complète que lors des dernières grandes compétitions.

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Un groupe jeune mais expérimenté

Cette montée en puissance s’explique également par l’émergence d’une nouvelle génération talentueuse venue compléter un socle déjà expérimenté. Diego Moreira, Koni De Winter, Maxim De Cuyper ou encore Nathan Ngoy apportent fraîcheur et enthousiasme à un groupe qui peut aussi compter sur l’explosivité de Jérémy Doku. L’ailier de Manchester City sera l’un des principaux atouts offensifs des Diables Rouges durant ce Mondial. À ses côtés, le Lillois Matias Fernandez-Pardo, qui a choisi de représenter la Belgique sur la scène internationale, pourrait lui aussi avoir un rôle à jouer pour sa première Coupe du Monde. « J’ai beaucoup réfléchi. J’ai beaucoup discuté avec Thomas (Meunier) ou Nathan (Ngoy), retrace le joueur de 21 ans. Je pense que le déclenchement a été la discussion que j’ai eue avec le coach (Rudi Garcia) et Vincent Mannaert (Directeur sportif de la Belgique). Ils m’ont vraiment convaincu sur le fait que je me sentais belge et que ma mentalité était plus belge qu’espagnole. J’ai tout fait en Belgique. J’y ai grandi (en Espagne également, ndlr), connu mes premières sélections. Donc pour moi, c’était clair », a indiqué le joueur du LOSC sur son choix.

Mais l’une des grandes forces de cette sélection reste la présence de cadres habitués aux plus grandes affiches. Dans les buts, Thibaut Courtois demeure une référence mondiale. Devant lui, Kevin De Bruyne continue de dicter le tempo et arrive en pleine confiance après sa prestation de haut niveau face à la Tunisie. Romelu Lukaku, buteur contre la Croatie après son entrée en jeu, semble lui aussi retrouver toutes ses sensations au meilleur moment. Sans oublier Youri Tielemans, récent vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa. Placée dans un groupe largement à sa portée avec l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, la Belgique possède une occasion idéale de lancer parfaitement son tournoi. Quatre ans après la désillusion du Qatar, les Diables Rouges semblent enfin prêts à redevenir une nation qui compte sur la scène mondiale.