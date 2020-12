Ligue des Champions : la réaction d'André Villas-Boas après la première victoire de l'OM

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille jouait très gros. Pas pour une éventuelle qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais pour laver son honneur. Les Phocéens recevaient l'Olympiakos, qui n'avait trouvé le chemin des filets qu'à une reprise, à l'aller contre Marseille justement, et ils devaient marquer, voire l'emporter, pour enfin sortir de cette spirale négative.

Tout avait mal commencé puisqu'à la pause, des Marseillais empruntés étaient menés un but à zéro. Mais, en seconde période, un esprit revanchard habitait les locaux et deux penalties de Dimitri Payet leur ont permis de l'emporter malgré une fin de match irrespirable que ce soit sur le rectangle vert ou encore sur les bancs de touche des deux formations.

AVb veut faire quelque chose à City

Inutile de dire qu'André Villas-Boas était satisfait et soulagé après la confrontation. Content ? Oui parce qu’on a maîtrisé le jeu, il y a eu la chance de Camara quand ils ont marqué. A la mi-temps on a dit aux gars de pousser et c’est ce qu’ils ont fait. C’est ça le plus important. Ils ont trouvé la force pour batailler et on a été récompensés. Je suis très heureux pour le groupe. Malheureusement, on n’a pas marqué ce troisième but contre l’Olympiakos. Je pense oui, les choses ne venaient pas pour nous, Dario est sorti fatigué. On avait besoin de quelque chose. Le premier but de Payet, en Ligue des Champions, a été important », a-t-il expliqué au micro de RMC Sport*

Maintenant, l'OM jouera la semaine prochaine à l'Etihad contre Manchester City et pourra encore se qualifier pour la Ligue Europa. Pour cela, il faudra faire mieux que l'Olympiakos qui affrontera le FC Porto. « Une victoire finale pour bien finir et faire confiance à Porto pour faire son travail face à l’Olympiakos. Mais l'Olympiakos va tout faire pour se qualifier. On ne dépend pas que de nous. Porto doit gagner ou faire nul et nous aussi. De toute façon, je suis content, on doit le jouer. Aller à City si on avait perdu ça aurait été horrible », a-t-il poursuivi. Maintenant, l'OM peut jouer l'esprit libéré.