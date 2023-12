OL : le message fort de Jean-Michel Aulas

L’Olympique Lyonnais est en pleine mutation. Laurent Prud’homme a pris ses fonctions en tant que Directeur Général. Il a d’ailleurs mis un message sur son compte X. «Très heureux d’avoir pris mes fonctions de Directeur Général de l’OL ce lundi. Merci à tous pour votre accueil.» Une nouvelle commentée par Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter, qui n’a visiblement pas été piraté cette fois-ci.

«Quand les planètes s’alignent, soyons tous solidaires derrière les joueurs et le coach: DNCG positive, retour de Juninho, arrivée de Laurent Prud’homme, mise en place du directeur sportif, cession d’OL Reign (+ou-50 m$ de plus value), cession d’OLG, cession de l’Arena, 385 M€ d’obligation.» La hache de guerre est peut-être enfin enterrée.