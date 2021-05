Real Madrid : David Beckham fonce sur Marcelo

David Beckham a de grands espoirs pour sa franchise de MLS, l'Inter de Miami. Si on a souvent parler de joueurs comme Luis Suarez et Lionel Messi, l'ancien joueur Anglais veut offrir un nouveau partenaire de luxe à Gonalo Higuain et Blaise Matuidi. Comme l'explique AS, il souhaite enrôler Marcelo, le latéral du Real Madrid.

La suite après cette publicité

En fin de contrat en 2022, le joueur ne sera pas retenu cet été, alors qu'un accord pour que le contrat qui lie les deux parties pourrait être trouvé. L'explosion de Miguel Gutierrez et les prestations de Ferland Mendy lui ferment les portes du onze titulaire. Le principal concerné serait séduit par l'option floridienne...