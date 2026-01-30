Justice : Didier Deschamps perd son procès contre Daniel Riolo

Attaqué en justice par Didier Deschamps pour diffamation, Daniel Riolo était accusé de diffamation par le sélectionneur national au sujet du forfait de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022. Les deux hommes ont donné leur version au juge et le verdict était attendu pour aujourd’hui.

Le Parisien nous apprend que l’éditorialiste de RMC a gagné son procès contre Deschamps. La justice a en effet décidé de le relaxer. Pour rappel, DD n’avait pas accepté d’être traité de « menteur » par Riolo qui a depuis réagi à cette décision en publiant deux émojis soleil sur son compte X. Une belle façon de commencer son week-end.