Vidéo : un pénalty et un nouveau record pour Kylian Mbappé

Après la nouvelle polémique qui a éclaboussé le Paris Saint-Germain et sa star, Kylian Mbappé, l'international tricolore a répondu sur le terrain de la meilleure des manières. En effet, lors de la rencontre de Ligue des Champions opposant le PSG à Benfica au Parc des Princes ce mardi soir, le club parisien a obtenu un pénalty. L'arbitre, M. Michael Oliver, n'a pas hésité bien longtemps après avoir vu Antonio Silva faucher Juan Bernat dans la surface portugaise.

Et c'est d'ailleurs le Bondynois qui s'est chargé d'exécuter la sentence. Très serein, le Français a pris à contrepied le gardien de Benfica, Odisseas Vlachodimos, parti du mauvais côté. Avec cette nouvelle réalisation, Kylian Mbappé a inscrit son 31ème but en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Il devient donc le meilleur buteur du club de la capitale dans la plus prestigieuse des compétitions européennes devant Edinson Cavani qui détenait le précédent record (30 réalisations en C1 avec le PSG).