Barça : les étonnantes confessions d'Alexandre Song

En 2012, Alexandre Song, le milieu de terrain d'Arsenal, s'engage avec le FC Barcelone. Il y restera deux années avant de retrouver la Premier League avec le club londonien de West Ham. En Catalogne, l'international camerounais (49 sélections) formé au Sporting club de Bastia aura joué 65 rencontres. Mais ce n'était pas du tout son but.

« Quand le FC Barcelone m'a offert un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'y ai pas réfléchi à deux fois, a-t-il confié. Je pensais que ma femme et mes enfants devraient avoir une vie confortable. J'ai rencontré le directeur sportif et il a dit que je ne jouerais pas beaucoup de matchs, mais je m'en fichais, je savais que j'allais devenir millionnaire. J'allais m'entraîner et j'ai vu Thierry Henry arriver dans une voiture magnifique. Je me suis dit que je voulais à tout prix la même voiture. Je suis allé chez le concessionnaire et j'ai acheté la même. Mais j'ai dû la rendre au bout de deux mois, car tout mon argent passait dans l'essence », a-t-il révélé dans un live instagram avec son compatriote, Pascal Siakam, basketteur NBA des Raptors de Toronto. Amusant.