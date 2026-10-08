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Joselu signe en faveur d’Al-Sailiya

Par Maxime Barbaud
1 min.
Joselu celebrando su gol contra el Getafe @Maxppp

Libre depuis son départ d’Al-Gharafa, Joselu a retrouvé un club. L’ancien supersub du Real Madrid reste au Qatar puisqu’il vient de s’engager en faveur d’Al-Sailiya, qui occupe actuellement la dernière place de la Qatar Stars League (aucun point en 4 matchs). La nouvelle vient d’être officialisée.

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À 36 ans, l’attaquant espagnol part pour un nouveau tour de piste. Il a signé pour une saison, soit jusqu’en juin 2027. Il était courtisé en Espagne, et plus globalement en Europe mais il a préféré poursuivre l’aventure dans le golfe persique.

Pub. le - MAJ le
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