Joselu signe en faveur d’Al-Sailiya

Libre depuis son départ d’Al-Gharafa, Joselu a retrouvé un club. L’ancien supersub du Real Madrid reste au Qatar puisqu’il vient de s’engager en faveur d’Al-Sailiya, qui occupe actuellement la dernière place de la Qatar Stars League (aucun point en 4 matchs). La nouvelle vient d’être officialisée.

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🇪🇸🦅 العملاق الإسباني سيلاوي! ✍️🔵 🇪🇸🦅 The Spanish Giant, Silawi! 💪💙 #السيلية #الشواهين #AlSailiya https://t.co/utoxfb6h95 — Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي (@AlSailiyaclub) October 8, 2026

À 36 ans, l’attaquant espagnol part pour un nouveau tour de piste. Il a signé pour une saison, soit jusqu’en juin 2027. Il était courtisé en Espagne, et plus globalement en Europe mais il a préféré poursuivre l’aventure dans le golfe persique.