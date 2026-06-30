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Le RC Lens annonce le départ de Malang Sarr

Grand artisan de la belle saison du RC Lens, le défenseur central Malang Sarr quitte les Sang et Or après la fin de son bail.

Par Samuel Zemour
1 min.
Malang Sarr sous le maillot du RC Lens @Maxppp

Clap de fin pour Malang Sarr au RC Lens. Du haut de ses 27 ans, le défenseur central gaucher avait tout simplement réalisé un exercice 2025-26 XXL sous les ordres de Pierre Sage, accumulant 27 matchs. Performant, le joueur n’a pourtant pas répondu favorablement à la proposition de prolongation de contrat formulée par la direction artésienne.

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Et ce mardi, les Sang et Or viennent d’annoncer le départ du défenseur de 27 ans. «Artisan majeur de la saison historique du Racing, Malang Sarr quitte l’Artois au terme de son contrat. Le club remercie chaleureusement le défenseur et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», indique le communiqué, alors qu’il devrait trouver facilement un nouveau point de chute.

Pub. le - MAJ le
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