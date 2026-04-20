Inarrêtable avec l’Inter Milan, Marcus Thuram signe une folle revanche avant le Mondial 2026

L’Inter Milan se dirige vers son 21e Scudetto. Avec actuellement 12 points d’avance sur Naples et encore en lice en Coupe d’Italie, les Nerazzurri peuvent compter sur un excellent Marcus Thuram en cette fin de saison. L’attaquant français de 28 ans enchaîne les performances de haut niveau avec quatre buts et deux passes décisives lors de ses trois derniers matchs de Serie A, dont un doublé marquant contre Côme, puis un but aussi face à la Roma. Il porte désormais son total à 16 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, se rapprochant à seulement deux réalisations de son meilleur bilan sous le maillot interiste. Malgré une saison marquée par quelques périodes plus irrégulières, notamment en février où il a traversé un passage à vide, le Français répond présent dans ce sprint final.

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Dans les moments importants, Thuram a aussi dû compenser les absences offensives, particulièrement celle de Lautaro Martínez, à l’image de Bonny ou encore de l’étoile montante de l’Inter Milan, Pio Esposito. La complicité avec son capitaine reste un élément central du secteur offensif de l’Inter. Et Marcus Thuram a d’ailleurs insisté sur leur entente en conférence de presse : « Lautaro est notre capitaine, c’est un vrai leader. Il m’a accueilli à l’Inter dès les premiers jours et il est vrai que nous nous entendons très bien. Nous n’avons pas besoin de mots pour comprendre ce que l’autre veut faire. Je pense que nous formons un duo plutôt dangereux ». Une complémentarité qui permet à l’Inter de rester redoutable.

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Marcus Thuram se réveille au meilleur moment

Après une saison 2025-2026 globalement irrégulière sur le plan individuel, Thuram semble avoir retrouvé de la continuité au moment le plus important, alors que l’Inter vise un nouveau sacre en Serie A. Déjà champion d’Italie en 2023-2024, il pourrait ainsi ajouter un deuxième titre de Serie A à son palmarès et s’inscrire un peu plus dans l’histoire récente du club. Le joueur lui-même a expliqué avoir retrouvé de la confiance après le dernier rassemblement avec l’équipe de France en mars, où il avait été grandement intéressant : « marquer à nouveau avec l’équipe de France m’a fait du bien », avait-il lâché, avant d’ajouter : « je suis revenu avec plus de confiance qu’à mon départ, c’est mieux pour l’Inter. »

Enfin, ses dernières performances avec les Bleus confirment cette dynamique positive. Lors du dernier match face à la Colombie, il s’était illustré avec un but et une passe décisive après une longue période sans marquer en sélection. « On a joué contre un adversaire vraiment très agressif, on a su faire les choses et s’imposer. J’espère avoir aidé l’équipe avec un but et une passe décisive, ça fait du bien, ça aide l’équipe à gagner. Ça fait toujours du bien quand l’équipe de France gagne », expliquait-il après la rencontre au micro de TF1. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, cette montée en puissance arrive au meilleur moment pour un joueur qui entend désormais s’imposer durablement dans la rotation des Bleus et profiter de la grave blessure d’Hugo Ekitiké pour renforcer son statut en sélection lors du Mondial. Ce mardi, face à Côme, il devra encore confirmer sa belle forme retrouvée et qualifier les siens pour la finale de la Coupe d’Italie.