Coupe du Monde 2026 : la Colombie résiste au Portugal et termine première, la République Démocratique du Congo s’offre une qualification historique !

Les derniers matches de poules de la Coupe du Monde 2026 ont lieu dans cette nuit de samedi et dimanche et vont nous permettre de connaître le tableau final de la compétition. Dans le groupe K, on avait le droit notamment à un sacré choc entre la Colombie et le Portugal. Ainsi, les Cafeteros sortaient de deux victoires contre l’Ouzbékistan (3-1) et la République Démocratique du Congo (1-0). Et on voyait bien que les deux équipes se craignaient dans ce début de partie qui était assez fermé. Les Colombiens lançaient les hostilités avec une incursion de Jhon Arias sur la droite de la surface, mais son tir croisé qui suivait était repoussé par Diogo Costa (17e). Mieux dans la rencontre, les Cafeteros avaient des situations, mais peu de réelles occasions. Longtemps peu dangereux, les Portugais accéléraient avant la pause avec notamment un enchaînement d’occasions.

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Bruno Fernandes voyait son tir à bout portant repoussé par Camilo Vargas. Cristiano Ronaldo suivait bien, mais son ciseau était contré par Santiago Arias (39e). Juste derrière, Ruben Neves prenait sa chance dans l’axe à 25 mètres des cadres, mais manquait le cadre de peu (40e). D’un joli enchaînement, João Félix frappait juste au-dessus du cadre et passait proche de l’ouverture du score (42e). En seconde période, la Colombie accélérait le tempo et se procurait des occasions plus intéressantes. Jefferson Lerma plein axe armait un tir puissant qui était boxé par Diogo Costa (55e). Derrière, Richard Rios frappait juste à droite du cadre (62e). La Colombie poussait pour aller chercher la victoire, mais Diogo Costa continuait de dégoûter les attaquants à l’instar de Jhon Arias (66e). Et quand ce n’était pas lui, Ruben Dias intervenait de justesse devant Luis Suarez (88e). Davinson Sanchez pensait finalement marquer dans le temps additionnel, mais son but était bien refusé (90e +1). La Colombie résiste au Portugal avec ce match nul 0-0. Les Cafeteros rencontreront le Ghana tandis que le Portugal croisera le fer avec la Croatie en seizième de finale.

Qualification historique pour la RD Congo

Dans l’autre rencontre, il y avait une place de meilleur troisième à prendre. Pour l’Ouzbékistan cela relevait de l’impossible puisqu’il fallait l’emporter avec 7 buts d’écart. Du côté de la République du Congo en revanche, une victoire était suffisante pour se qualifier. Et cela démarrait avec un but refusé au bout d’une minute pour l’Ouzbékistan suite à une reprise de Dostonbek Khamdamov repoussée par le gardien. Eldor Shomurodov suivait pour conclure, mais il était signalé hors-jeu (1re). Le buteur d’Istanbul Basaksehir était dans tous les bons coups. Il héritait d’un centre sur la gauche vers le point de penalty, mais sa reprise passait au-dessus du cadre (4e). Et finalement la domination des Loups Blancs allait être récompensée. D’une déviation vers la gauche de la surface d’Abossbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov allait lober Lionel Mpazi pour conclure (1-0, 10e). Un sacré coup sur la tête des Léopards qui devaient réagir. Cela allait arriver vite. Trouvé devant la surface côté gauche, Nathanaël Mbuku trouvait la lucarne gauche, mais le but était refusé pour une faute au départ de l’action (17e). Héritant d’un ballon au point de penalty, Yoane Wissa manquait de son côté le cadre (29e).

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L’Ouzbékistan était toutefois dominateur et un centre-tir de Dostonbek Khamdamov sur la gauche passait proche de surprendre Lionel Mpasi (38e). En fin de première période, la RD Congo allait mieux et Chancel Mbemba voyait sa reprise sur la gauche de la surface passer à côté du cadre (45e +3). Après la pause, on repartait avec de l’intensité avec notamment une frappe de Yoane Wissa qui passait à gauche du cadre (49e) et un tir dangereux d’Eldor Shomurodov qui passait au-dessus (51e). Les Congolais étaient mieux en seconde période et Nathanaël Mbuku frappait de loin. Le gardien repoussait sur la droite de la surface pour Chancel Mbemba qui centrait devant le but pour Fiston Mayele. Sa tête à bout portant passait au-dessus du cadre, mais il était de toute manière hors-jeu (58e). Finalement, Abdukodir Khusanov allait craquer en concédant un penalty qui allait être transformé par Yoane Wissa (1-1, 67e). Et finalement, les Congolais allaient passer devant sur une frappe côté gauche devant la surface de Meshack Elia qui était contrée et arrivait au premier poteau. Fiston Mayele sortait du bois pour renverser totalement ce match (2-1, 80e). Dans les derniers instants, Yoane Wissa s’est même offert un doublé d’une frappe enroulée qui s’est logée sur la droite du but (3-1, 90e +1). La République Démocratique du Congo s’est fait peur, mais sera bien en seizième de finale et défiera l’Angleterre.