Equipe de France : Philippe Diallo démonte les rumeurs sur la baisse des primes

C’est l’une des grosses infos de ce vendredi. Comme rapporté par L’Equipe, à quelques jours de l’ouverture de la compétition, la Fédération Française de Football souhaite baisser les primes des Bleus. Présent au Stade de France pour la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, le président de la FFF, Philippe Diallo, a fermement démenti au micro de RMC l’information.

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«J’ai lu cette dépêche, je m’en suis étonné car tout est faux. Je n’ai pas rencontré les joueurs. Je n’ai pas non plus parlé de primes avec eux. Je veux rassurer tout le monde, l’état des finances de la Fédération est excellent. Le budget terminera en équilibre cette année. Et l’année prochaine on va présenter un budget record. Je ne sais pas d’où sortent ces allégations mais je peux les démentir. De toute façon, l’objectif de la Fédération est de toujours placer l’équipe de France dans les meilleures conditions pour qu’elle atteigne ses objectifs sportifs.» Voilà qui est dit.