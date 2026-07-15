Mercato OM : les annonces inquiétantes de Grégory Lorenzi…

C’est un Grégory Lorenzi très franc qui s’est présenté aux médias, aux côtés de Bruno Genesio, pour sa conférence de presse de présentation. Interrogé sur divers sujets chauds comme le prix de vente de Mason Greenwood, l’ancien directeur sportif du Stade Brestois s’est confié en toute honnêteté. C’est également ce qu’il a fait quand les journalistes présents lui ont demandé de faire le point sur la situation actuelle de l’OM, notamment en vue du mercato.

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« Pour ne rien vous cacher, vous connaissez tous la situation économique du club qui est inquiétante. Le meilleur équilibre est sportif et financier. Vous avez des joueurs de qualité qui ont des valeurs marchandes plus importantes. Je ne vais pas vous dire qu’on n’écoutera pas d’offres intéressantes pour des joueurs majeurs, je ne vais pas vous mentir. Mais tout le monde ne partira pas. On a un objectif financier clair et des contraintes avec la DNCG pour nous faire entrer dans un équilibre financier primordial. On est encadré par la DNCG. On a envie d’avoir une équipe compétitive. Ce n’est pas simple, c’est facile de le dire », a-t-il déclaré, avant de préciser que l’OM restait ambitieux.

«Oui, on est obligé de vendre des joueurs»

« Marseille a toujours été un club ambitieux et doit rester ambitieux. L’ambition, c’est de gagner des matches et de faire figurer l’OM du mieux possible à hauteur des places européennes. Le dire, c’est facile, il faut le faire avec des contraintes auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. C’est un mercato qui prend du temps du fait qu’il y a une Coupe du Monde qui n’est pas encore terminée. Il y aura une équipe qui débutera le championnat en août et peut-être qu’en septembre, ce sera une autre. On est tous confronté à un mercato qu’on doit gérer, mais ne pensez pas qu’on ne travaille pas là-dessus. (…) La priorité du club est de retrouver une santé financière. Si on n’arrive pas à trouver cette stabilité, on aura de grosses difficultés, on a fait des promesses à la DNCG et à l’UEFA. Ça passe par ce recadrage. Oui, on est obligé de vendre des joueurs. Ça passera par des ventes ou des prêts qui nous permettront de réajuster un équilibre avec des joueurs, ça prendra un peu de temps ».

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Avec ce discours plutôt alarmiste et des ambitions revues à la baisse, Lorenzi a forcément été interrogé sur le type de recrues qu’il souhaite apporter à l’heure où le club phocéen s’attache surtout à vendre. « Recréer un groupe avec des joueurs sous contrat, certains partiront. Des joueurs qui connaissent la L1, capables d’entrer dans l’exigence des compétitions européennes. Il fait trouver le bon équilibre avec les jeunes joueurs qui apporteront une plus-value au club. Vous pouvez faire entrer des joueurs d’une certaine qualité, mais si vous ne trouvez pas cette synergie, ça ne fonctionnera pas. C’est important d’avoir des joueurs de caractère, talentueux, des jeunes à faire progresser. Au-delà de ça, ce n’est pas sur un mercato. Ça se construit sur du moyen-long terme. Si chaque année vous faites arriver 10, 15 joueurs et que vous en faites partir autant, vous créez du déséquilibre. » À bon entendeur…