France - Turquie : les notes du match

C’était le dernier match de cette phase de poules de la Ligue des Nations. Et l’enjeu était majeur, surtout après cette défaite 3-1 contre l’Italie plus tôt cette semaine. Les Bleus, presque sûrs d’être qualifiés pour les quarts, voulaient tout de même terminer à la première place du groupe. Il fallait donc gagner face à la Turquie du côté de Bordeaux, et espérer que la Belgique accroche la Squadra Azzurra, première avec 10 points comme l’écurie tricolore. Pour ce duel, Zinédine Zidane nous réservait encore quelques surprises, puisque Saël Kumbedi était titulaire sur le flanc droit de la défense, tout comme Diouf l’était à gauche, encadrant le duo Jacquet-Konaté. Au milieu, place à Da Cunha, Rabiot et Cherki, avec Olise, Mbappé et Barcola devant, Doué étant forfait de dernière minute. En face, quelques noms bien connus, comme Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ou encore Berke Özer, le portier du LOSC. Au final, avec cette victoire 2-1, et la défaite italienne en Belgique, l’Équipe de France termine en tête du groupe A1.

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Très vite, les Bleus prenaient le contrôle des débats, avec quelques premières situations intéressantes de Cherki (13e), Rabiot (14e) et du revenant Mbappé, qui obligeait le portier ottoman à sortir un bel arrêt sur sa ligne (15e). Les Français avaient ainsi plusieurs temps forts, alternant entre séquences où ils multipliaient les assauts, avec des séquences de possession un peu plus posées. Véritable poison lorsqu’il était trouvé, Kylian Mbappé profitait par exemple des espaces laissés par la défense turque mais butait sur le gardien (34e), alors que Maignan s’interposait bien sur la première situation de l’adversaire des Tricolores, œuvre de Yuksek (35e). En face, Özer était aussi vigilant, comme sur cette tentative d’Olise (38e), alors qu’un but était annulé à Mbappé en raison d’un hors-jeu (39e).

La France a encore fait la différence en deuxième période

Les Bleus dominaient, se montraient menaçants, et contrôlaient bien le match, même s’il fallait tout de même se méfier des Turcs, aussi capables de se frayer des chemins vers la surface adverse. Les défenseurs tricolores étaient d’ailleurs parfois un peu lâchés par leur milieu lorsqu’il fallait défendre. Devant, Mbappé avait dissipé tous les doutes sur son état physique, mais le Merengue, comme Olise et Barcola, étaient encore un peu imprécis dans les derniers mètres. Au retour des vestiaires, Guillaume Restes prenait la place de Mike Maignan, blessé, dans les cages. Et très vite, la France allait prendre les devants. Sur un corner botté par Cherki, Rabiot déviait le ballon de la tête au premier poteau. Encerclé par Barcola et Jacquet, Topçu expédiait le ballon au fond de ses propres cages (1-0, 49e). Une ouverture du score avec un peu de réussite, mais méritée pour les troupes de Zinedine Zidane, alors que dans la foulée, un but était annulé à Arda Güler en raison d’un hors-jeu plus tôt dans l’action.

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Le joueur du Real Madrid était clairement en train de carry sa sélection, mais était souvent frustré par des joueurs défensifs français parfois un peu brouillons de façon générale, mais très attentifs quand l’ancien du Fener avait le ballon, avec un duo Jacquet-Konaté très efficace au marquage. Zinédine Zidane faisait aussi tourner, avec les entrées de Camavinga et d’Eli Junior Kroupi, alors qu’Özer multipliait les interventions décisives dans ses cages. Le gardien turc sortait une nouvelle parade sur un Mbappé malheureux ce soir (64e), puis sur Kroupi (67e). Les Bleus peinaient à faire le break, et étaient toujours sous la menace d’une égalisation. Il faut dire que les attaquants tricolores ne profitaient pas des nombreux espaces laissés par l’arrière-garde turque, comme cette transition rapide mal négociée par Mbappé (76e). Camavinga tentait sa chance de loin, mais il ne trouvait pas le cadre (77e). C’est Eli Junior Kroupi qui signait enfin le deuxième, pour son deuxième match en sélection. Cherki trouvait le joueur de Bournemouth dans la surface, et l’attaquant plaçait un plat du pied devant un Özer pas très inspiré sur le coup (2-0, 81e). Le score n’en est pas resté là, puisque Bardakci a réduit l’écart en toute fin de partie, de la tête sur un corner botté par Güler (2-1, 90e). La défense tricolore était un peu aux abois sur ce coup, et nul doute que Zidane n’aura pas apprécié… Les Bleus connaîtront leur rival pour les quarts de cette Ligue des Nations lors du tirage au sort de vendredi.

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Qui est l'homme du match France - Turquie ? Lucas Da Cunha (France) Adrien Rabiot (France) Eli Junior Kroupi (France) Andy Diouf (France) Autres Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’homme du match : Adrien Rabiot (7) : très actif dans l’entrejeu, Adrien Rabiot a multiplié les initiatives offensives face à la Turquie et n’a pas hésité à se projeter. Auteur de plusieurs tentatives, dont une frappe dangereuse dès la 5e minute, le milieu de l’AC Milan s’est également illustré dans la construction en trouvant souvent Kylian Mbappé dans la profondeur. Mais c’est sur corner qu’il a été décisif : à la 49e minute, sa déviation de la tête au premier poteau a provoqué le but contre son camp d’Emirhan Topçu, permettant aux Bleus d’ouvrir le score. Une prestation pleine d’activité marquée également par de nombreuses récupérations et récompensée par une contribution directe au but français. Un match plein qui démontre qu’il est l’un des patrons de cette Equipe de France. Remplacé par Camavinga (63e), qui a été l’auteur d’une entrée très pertinente.

France

- Maignan (5) : titulaire dans les buts des Bleus, le transfuge du LOSC a connu un premier acte calme sans grand travail à fournir. Gêné à la cuisse, il a été remplacé par Guillaume Restes à la pause (5, 45e). Le Toulousain a réalisé une prestation sérieuse face à la Turquie. Le gardien de la génération 2005 s’est montré rassurant dans ses interventions et appliqué dans ses relances, sans commettre d’erreur notable. Une rencontre maîtrisée, même s’il n’a pas eu à multiplier les arrêts décisifs et qu’il ne peut pas faire grand-chose sur le but de Bardakci en fin de rencontre.

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- Kumbedi (5,5) : il a montré de l’activité pour sa première titularisation avec les Bleus. Le latéral de Wolfsburg s’est beaucoup projeté sur son côté droit, n’hésitant pas à apporter des solutions offensives, à l’image de son centre pour Adrien Rabiot (11e), qui aurait pu déboucher sur une occasion dangereuse. Il a toutefois connu quelques imprécisions dans ses transmissions et devra encore gagner en justesse dans ses choix. Une première encourageante, avec de l’envie et une réelle volonté d’apporter offensivement. Défensivement, l’ancien Lyonnais n’a pas été mis en difficulté.

- Jacquet (5,5) : l’ancien Rennais a affiché de la solidité et de l’engagement. Sérieux dans ses interventions, le défenseur de Liverpool a bien contenu Deniz Gül (16e, 41e) et s’est montré précieux dans le jeu aérien. Il a cependant été mis en difficulté face aux mouvements d’Arda Güler et s’est fait surprendre sur l’action du but turc finalement refusé pour hors-jeu (54e). Une prestation globalement encourageante malgré quelques situations où il a manqué de sérénité.

- Konaté (6) : le Madrilène a été bien meilleur que lors de ses dernières sorties sous la tunique tricolore. Autoritaire et faisant parler son sens de l’anticipation à de multiples reprises, l’ancien de Liverpool a également pris ses responsabilités dans la relance, avec une belle ouverture pour Kylian Mbappé sur le but finalement refusé de l’attaquant français (39e). Quelques imprécisions sont néanmoins venues ternir sa copie, à l’image de son avertissement pour un tirage de maillot (55e). Il a néanmoins confirmé sa montée en puissance depuis quelques mois ce dimanche soir.

- Diouf (6) : l’Intériste a livré une prestation intéressante, malgré quelques approximations. Disponible et actif dans son couloir gauche, le milieu repositionné défenseur gauche a montré de bonnes intentions dans la projection, comme sur son décalage pour Barcola à la 42e minute. Il a toutefois manqué de justesse dans certaines transmissions et de précision dans le dernier geste, à l’image de sa frappe non cadrée sur cette même action. Défensivement, il a tenu son rang malgré un Yilmaz remuant sur son côté et il est le Français qui a touché le plus de ballons dans ce match. Il a été l’un des meilleurs Français en seconde période. Encourageant.

- Da Cunha (6,5) : le milieu de 25 ans a signé une prestation particulièrement convaincante, apportant beaucoup d’équilibre et de fluidité au jeu des Bleus. Très disponible dans l’entrejeu, le joueur de Côme s’est distingué par sa qualité technique, sa justesse dans les transmissions. Il a aussi fait parler sa capacité à rassurer défensivement sa défense et ses comparses du milieu de terrain à travers un pressing intéressant et une bonne activité à la récupération. Sa superbe ouverture pour Kylian Mbappé (34e), qui a débouché sur une grosse occasion, illustre parfaitement sa belle vision du jeu, très appréciée de Zizou. Une copie très aboutie qu’il aurait pu parachever avec un but mais qui a été ternie par un marquage incertain sur la réduction de l’écart turque (90e).

- Rabiot (7) : voir ci-dessus.

- Cherki (6) : le virtuose a livré une prestation assez contrastée, alternant fulgurances techniques et passages plus discrets. Capable de faire des différences grâce à sa qualité de dribble et sa vision du jeu, le Lyonnais a été à l’origine de plusieurs situations intéressantes, avec une belle ouverture pour Michael Olise sur le côté droit (13e) et un corner parfaitement frappé qui a conduit à l’ouverture du score française (49e). Il a néanmoins connu du déchet dans son jeu, avec plusieurs pertes de balle et des choix parfois trop présomptueux qui ont ralenti certaines offensives. En revanche, son gros travail défensif et sa superbe passe décisive pour Eli Junior Kroupi montre qu’il peut beaucoup apporter aux Bleus. Remplacé par Zaïre-Emery (83e), qui n’a pas eu beaucoup de temps pour s’exprimer.

- Olise (5) : une prestation globalement décevante avec un cruel manque de réussite dans le dernier geste. Très actif dans le jeu offensif, l’ailier du Bayern Munich a régulièrement cherché à combiner avec ses partenaires et à créer des décalages grâce à sa qualité technique et sa vision du jeu. Il s’est procuré plusieurs situations, avec une frappe enroulée repoussée par Berke Özer (38e) et une tentative sur coup franc qui a terminé dans le mur turc (48e). S’il a parfois manqué de spontanéité et de précision dans ses choix, il est resté une menace constante pour la défense adverse même s’il nous a habitué à mieux sous la tunique des Bleus. Remplacé par Pagis (85e), qui n’a pas pu montrer grand-chose.

- Mbappé (6) : il a été l’un des principaux dangers offensifs des Bleus, avec beaucoup de mobilité et une volonté constante de prendre la profondeur. Positionné dans l’axe, le capitaine français a multiplié les appels pour étirer le bloc turc et s’est procuré plusieurs situations intéressantes. Il a buté sur Berke Özer après une frappe dans la surface (14e), puis sur une nouvelle tentative repoussée par le gardien lillois à la suite d’une excellente ouverture de Lucas Da Cunha (34e). Il a finalement cru ouvrir le score après avoir éliminé Özer, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (39e). Malgré une activité intéressante et une réelle capacité à déséquilibrer la défense adverse, le Madrilène a parfois manqué de connexion avec ses partenaires et de justesse dans le dernier geste. Une prestation généreuse, mais qui aurait gagné en efficacité avec davantage de réussite devant le but. Il a néanmoins montré qu’il y avait une équipe de France avec et sans lui.

- Barcola (5) : le joueur formé à l’OL a beaucoup provoqué sur son côté gauche, multipliant les accélérations pour déstabiliser le bloc turc. Mais malgré son activité, l’ailier de Liverpool a affiché du déchet dans le dernier geste, à l’image de son duel perdu face à Berke Özer à la 21e minute. Il a trop souvent donné l’impression d’être déconnecté de ses partenaires offensifs, avec des difficultés à trouver les bons enchaînements et à combiner dans les derniers mètres. Il a néanmoins été impliqué dans l’ouverture du score à la 49e minute, sa légère déviation après la tête de Rabiot participant à l’action qui a conduit au but contre son camp d’Emirhan Topçu. Mi-figue mi-raisin avec un travail défensif à saluer. Remplacé par Kroupi (63e) qui a inscrit son premier but en Bleu après une entrée pleine d’entrain.

Turquie

- Ozer (7): véritable dernier rempart de la sélection turque, le gardien aura été l’un des grands artisans de la résistance de son équipe face aux offensives françaises. Très sollicité tout au long de la rencontre, il multiplie les interventions pour empêcher les Tricolores de creuser l’écart et maintenir les siens dans le match. Auteur de sept arrêts sur les neuf frappes cadrées qu’il a dû négocier, il se montre particulièrement précieux dans les moments où sa défense se retrouve dépassée. Vigilant sur sa ligne, il fait preuve de bons réflexes et d’une grande concentration pour repousser les tentatives françaises. Sur les deux buts encaissés, il ne peut pas grand-chose et ne porte aucune responsabilité directe. Balle au pied, il affiche également une belle sérénité, avec des relances propres et précises qui permettent à son équipe de repartir de l’arrière sans se mettre inutilement en danger.

- Yilmaz (3,5): appelé à remplacer Çelik au dernier moment en raison d’une blessure, l’attaquant turc aura vécu une rencontre compliquée dans un rôle de piston inhabituel pour lui. Contraint de s’adapter à un poste qui demande une grande rigueur défensive, il peine à trouver ses repères et laisse trop souvent des espaces dans son couloir. Malgré quelques projections intéressantes et une volonté d’apporter du danger offensivement, son manque d’expérience à ce poste se fait rapidement ressentir face aux attaques françaises. Régulièrement mis en difficulté dans son placement et ses interventions, il ne parvient pas à contenir les offensives tricolores, les deux buts français provenant de son côté. Trop souvent dépassé, il manque d’anticipation et de justesse dans ses choix défensifs, sans réussir à compenser ses lacunes par un apport offensif suffisamment important. Il est remplacé par Aydın (82e).

- Demiral (6): solide dans l’axe de la défense turque, le défenseur central aura répondu présent face aux offensives françaises grâce à son engagement et sa rigueur dans les interventions. Très vigilant dans son placement, il se distingue par sa capacité à couper les trajectoires et à repousser le danger lorsque les Tricolores parviennent à s’approcher de sa surface. Avec quatre tirs contrés, trois dégagements, une interception et une récupération, il multiplie les interventions précieuses pour soulager son arrière-garde. Impérial dans le jeu aérien, il remporte 100 % de ses duels dans ce secteur, ne laissant que très peu d’opportunités aux attaquants français de prendre le dessus dans les airs. Balle au pied, il affiche également une belle maîtrise, se montrant juste dans ses transmissions pour permettre à son équipe de ressortir proprement.

- Bardakci (6,5): véritable patron de la défense turque, le défenseur central aura été le joueur le plus solide de son équipe dans les duels face aux attaquants français. Très agressif dans ses interventions, il n’hésite pas à sortir rapidement sur le porteur du ballon pour exercer une pression constante et empêcher les Tricolores de se retourner. Sa puissance physique et sa détermination lui permettent de prendre régulièrement le dessus sur ses adversaires, apportant une certaine sérénité à l’arrière-garde turque. Balle au pied, il se montre également très à l’aise, alternant avec justesse les relances courtes et les transmissions longues pour permettre à son équipe de progresser. Très sollicité dans la construction du jeu, il prend ses responsabilités et n’hésite pas à donner de la voix pour replacer ses partenaires et organiser sa défense. Son engagement est finalement récompensé à la 90e minute, lorsqu’il surgit sur un centre d’Arda Guler pour réduire l’écart.

- Topcu (4): en grande difficulté au sein de la défense à cinq turque, le défenseur de Benfica aura été le moins rassurant de l’arrière-garde de son équipe face à la France. Très fébrile balle au pied, il multiplie les pertes de balle et peine à trouver ses partenaires dans ses relances, particulièrement lorsqu’il cherche à jouer long pour faire remonter son bloc. Son manque de précision met régulièrement son équipe en difficulté et empêche la Turquie de ressortir proprement sous la pression française. Il se montre également malheureux sur l’ouverture du score tricolore, lorsqu’il tente d’intervenir en taclant mais pousse finalement le ballon dans ses propres filets. Malgré quelques récupérations et une volonté de répondre présent dans les interventions défensives, il ne parvient jamais à retrouver suffisamment de sérénité dans l’utilisation du ballon. Ses nombreuses approximations techniques finissent par peser lourdement sur l’ensemble de sa rencontre.

- Elmali (5): assez discret offensivement sur son couloir, le latéral turc aura surtout cherché à assurer ses arrières face aux attaques françaises. Peu entreprenant dans ses montées, il préfère rester prudent dans son positionnement plutôt que de multiplier les projections vers l’avant. Défensivement, il affiche davantage de sérénité, utilisant sa vitesse pour contenir les offensives adverses et se distinguant notamment par trois récupérations. Mais c’est surtout dans l’utilisation du ballon qu’il se montre particulièrement propre. Avec 100 % de passes réussies, il assure des transmissions précises et permet régulièrement à son équipe de ressortir le ballon pour faire remonter son bloc. Une justesse appréciable, même si son manque de prises de risques limite considérablement son influence dans les derniers mètres. Il est remplacé par Kadioglu (82e).

- Yuksek (4,5): en grande difficulté dans l’entrejeu turc, le milieu de terrain de Fenerbahçe n’aura jamais réellement réussi à trouver sa place. Trop passif défensivement, il laisse régulièrement les milieux tricolores prendre le dessus et manque d’agressivité dans ses interventions pour perturber la circulation du ballon. Balle au pied, il ne se montre guère plus convaincant, avec un jeu beaucoup trop statique et des transmissions essentiellement orientées vers l’arrière, sans véritable volonté de casser les lignes ou de faire progresser les offensives turques. Malgré ses difficultés, il se procure une énorme occasion en première période, mais manque complètement son face-à-face avec Mike Maignan en envoyant sa frappe directement sur le gardien français. Une occasion gâchée qui aurait pu donner une tout autre dimension à sa rencontre. Incapable de hausser son niveau de jeu après la pause, il est remplacé par Özcan (61e).

- Calhanoglu (6): véritable métronome de l’entrejeu turc, le milieu de terrain de l’Inter aura joué un rôle essentiel dans l’organisation du jeu de son équipe face à la France. Très à l’aise dans ses transmissions, il se distingue par sa capacité à orienter le jeu et à assurer le lien entre la défense, le milieu et l’attaque. Premier relanceur de la sélection turque, il prend régulièrement ses responsabilités pour initier les offensives et permettre à ses partenaires de progresser vers l’avant. Sa disponibilité et sa qualité technique apportent une certaine fluidité à la circulation du ballon, même lorsque les Français cherchent à imposer leur pressing. Mais c’est surtout dans son travail défensif qu’il se montre particulièrement précieux. Toujours attentif au placement de ses adversaires, il multiplie les interventions pour récupérer le ballon et soulager son équipe, terminant la rencontre avec huit récupérations. Il est remplacé par Kokcu (82e).

- Uzun (6): très actif, le milieu offensif aura été l’un des joueurs les plus intéressants de son équipe face à la France. Toujours disponible pour ses partenaires, il multiplie les déplacements et les prises de balle pour permettre à la Turquie de ressortir du pressing tricolore. Très vif et à l’aise techniquement, il se distingue par sa capacité à remonter le ballon et à assurer le lien entre le milieu de terrain et l’attaque. Sa qualité de passe constitue également l’un de ses principaux atouts, avec 92 % de transmissions réussies et une vraie volonté de faire progresser le jeu vers l’avant. Souvent sollicité, il cherche constamment à se rendre disponible pour offrir des solutions et accélérer les offensives turques. Défensivement, il ne ménage pas non plus ses efforts, répondant présent dans les duels et réalisant deux récupérations malgré son positionnement plus offensif. Il est remplacé par Akgun (69e).

- Guler (6): positionné dans une attaque à deux pointes, le joueur du Real Madrid aura connu une rencontre assez contrastée face à l’équipe de France. Toujours aussi à l’aise techniquement, il parvient à faire parler sa qualité de dribble et sa créativité pour tenter de déstabiliser la défense tricolore. Il pense même trouver le chemin des filets quatre minutes après l’égalisation française, mais son but est finalement refusé pour une position de hors-jeu. Malgré quelques initiatives intéressantes, son positionnement très avancé ne lui permet pas toujours d’exprimer pleinement ses qualités. Souvent contré lorsqu’il tente sa chance, il éprouve également des difficultés dans les duels face aux défenseurs français, avec seulement six duels offensifs remportés sur douze. En revanche, lorsqu’il décroche pour participer davantage à la construction du jeu, son influence devient nettement plus intéressante. Sa vision du jeu et sa capacité à éliminer lui permettent alors de lancer plusieurs offensives turques et de créer des décalages dangereux.

- Gul (3,5): complètement muselé par la défense française, l’attaquant turc aura traversé la rencontre sans jamais parvenir à réellement peser sur l’arrière-garde tricolore. Souvent dominé dans les duels, notamment dans le jeu aérien, il éprouve de grandes difficultés à conserver le ballon et à servir de point d’appui pour ses partenaires. Ses rares déviations manquent de précision et ne trouvent que trop rarement preneur, empêchant son équipe de construire des offensives intéressantes à partir de ses prises de balle. Techniquement, il affiche également beaucoup de déchet dans ses transmissions et peine à combiner avec les autres joueurs offensifs turcs. Lorsqu’il parvient à se mettre en position de frappe, ses tentatives sont soit trop compliquées, soit trop peu puissantes pour véritablement inquiéter le gardien français. Incapable de faire la différence dans les duels ou de créer du danger devant le but, il ne réussit jamais à entrer dans sa rencontre.