Le FC Barcelone d’Hansi Flick veut dépouiller Manchester City

À quoi ressemblera le FC Barcelone la saison prochaine ? Après plusieurs semaines de flou autour de l’entraîneur, la direction catalane a fini par officialiser son choix. Exit Xavi qui était pourtant parti pour rester, place désormais à Hansi Flick. Le technicien allemand, sans club depuis son départ de la sélection allemande, arrive donc avec la lourde tâche de remettre le Barça sur le toit d’Espagne. Pour cela, il va devoir rapidement renforcer un effectif jugé trop tendre et pas assez fourni à certains postes.

Dans ce sens, la direction du Barça s’active déjà pour réaliser des jolis coups. Mais la situation financière du club n’aide pas vraiment. La saison dernière déjà, le club avait eu les mains liées et avait dû jouer avec les chiffres pour s’offrir Joao Felix et Joao Cancelo en prêt sans option d’achat. Pour cet été, les galères économiques existent toujours mais cela n’empêche pas de rêver grand. Dans ce sens, la presse anglaise et espagnole s’accordent à dire que le FC Barcelone a bien l’intention de faire ses courses à Manchester City. Le premier nom n’est autre que Joao Cancelo. L’international portugais, prêté par City, ne semble pas désiré par Pep Guardiola et a plutôt répondu aux attentes du Barça. L’idée est donc de le conserver définitivement ou de négocier un nouveau prêt. Mais ce n’est pas le seul Portugais désiré de Manchester City.

Le Barça veut trois joueurs de City

Depuis plusieurs saisons maintenant, le nom de Bernardo Silva est associé au FC Barcelone. L’ancien joueur de Monaco, qui séduit aussi Luis Campos et le PSG, semble plutôt favorable à un transfert en Catalogne. Et le Barça ne veut pas passer à côté de l’occasion de recruter un joueur d’envergure internationale pour 58 millions d’euros (sa clause). Surtout que le joueur semble tout faire pour faciliter le Barça, alors que la TV3 évoquait une clause lors de la prolongation de Bernardo Silva à City permettant à Barcelone de payer sa clause en trois fois (19 millions par an). Mais ce n’est pas tout. En plus de ces deux joueurs, le FC Barcelone veut également récupérer un indésirable.

Ce jeudi, le Sun et le Daily Mail révélaient que Kalvin Phillips s’était proposé au FC Barcelone. Arrivé de Leeds il y a deux ans maintenant, le milieu de 28 ans n’a jamais réussi à convaincre Pep Guardiola et n’a donc jamais eu sa chance à City. Prêté cet hiver à West Ham (10 matches joués), l’international anglais veut relever un nouveau défi. Et Sport annonce que le FC Barcelone est très intéressé à l’idée de le récupérer. La direction estime qu’il a le profil pour correspondre à ce que souhaite mettre en place Hansi Flick au milieu de terrain. Surtout, Phillips viendrait renforcer un secteur souvent décimé par les blessures ces dernières saisons. Disponible pour 30 millions d’euros, Phillips pourrait aussi être prêté et c’est d’ailleurs ce que cherche le Barça dans ce dossier. Le directeur sportif barcelonais Deco va devoir s’installer directement à Manchester car il va avoir du travail avec ces trois dossiers…