Ballon d’Or 2026 : Kylian Mbappé perd deux sponsors après une grosse polémique !

Au lendemain du Ballon d’Or 2026, remporté par Harry Kane, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une énorme polémique… en Chine. Une vidéo dans laquelle celui qui a terminé à la deuxième place du classement semble plaisanter au sujet de Mao Zedong, ancien dirigeant historique chinois, a provoqué un tollé en Asie. Les réactions ont été telles que deux grandes entreprises chinoises, Dongpeng et Mengniu, ont annoncé ce mardi mettre fin à leur collaboration avec le joueur du Real Madrid. «Notre entreprise s’oppose fermement à tout comportement qui heurte les sentiments nationaux et applique une politique de tolérance zéro à cet égard. Nous mettons fin avec effet immédiat à toute collaboration avec Kylian Mbappé», a déclaré le géant des boissons, Dongpeng, dans un communiqué relayé par l’AFP.

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À l’origine de cette controverse, une séquence dans laquelle Mbappé évoque un montage humoristique associant son visage à celui d’un « dictateur chinois », dans l’émission The Bridge : «mon meme préféré sur ma personne ? ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong ndlr). Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis», a-t-il déclaré. En Chine, où Mbappé jouit d’une importante popularité, les plaisanteries visant les figures historiques restent particulièrement sensibles.

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Kylian Mbappé perd deux gros contrats

Sur le réseau social Weibo, l’annonce de la rupture du partenariat avec Dongpeng est devenue un sujet très discuté. Plusieurs internautes ont dénoncé des propos jugés offensants, certains réclamant même des poursuites judiciaires contre le joueur français. Le nom et le visage de Mbappé sont régulièrement détournés sur les réseaux sociaux, notamment à travers des montages le comparant à des figures autoritaires. Cette fois, la polémique prend une ampleur particulière en Chine, où les réactions à la vidéo ont entraîné des conséquences concrètes pour ses partenariats commerciaux.

L’attaquant français se retrouve ainsi au centre d’une controverse qui dépasse le cadre sportif, au lendemain d’une cérémonie du Ballon d’Or dont il était proche de remporter le trophée. «Kylian Mbappé a longtemps mené la course et Harry Kane est revenu. Cela s’est joué à très, très peu de points. Mbappé a fait une très bonne campagne. D’autres ont fait une mauvaise campagne, comme le PSG. Je pense qu’ils auraient dû pousser pour Ousmane Dembélé», avait indiqué Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football.