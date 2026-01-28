Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Le Paris FC va s’offrir Diego Coppola

Par Hanif Ben Berkane
Diego Coppola @Maxppp

Le Paris FC va s’offrir une nouvelle recrue pour renforcer son secteur défensif. La formation de Stéphane Gilli qui cherchait depuis le début du mercato hivernal un défenseur central a décidé de miser sur Diego Coppola (22 ans). Le défenseur italien, néo-international italien, était pisté depuis quelque temps.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sky Sports, le Paris FC a réussi à trouver un accord avec Brighton pour le prêt du joueur. Un très joli coup pour un défenseur qui est considéré comme prometteur. Il arrive prochainement en France pour passer la traditionnelle visite médicale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Diego Coppola

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Diego Coppola Diego Coppola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier