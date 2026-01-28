Le Paris FC va s’offrir Diego Coppola

Le Paris FC va s’offrir une nouvelle recrue pour renforcer son secteur défensif. La formation de Stéphane Gilli qui cherchait depuis le début du mercato hivernal un défenseur central a décidé de miser sur Diego Coppola (22 ans). Le défenseur italien, néo-international italien, était pisté depuis quelque temps.

Selon les informations de Sky Sports, le Paris FC a réussi à trouver un accord avec Brighton pour le prêt du joueur. Un très joli coup pour un défenseur qui est considéré comme prometteur. Il arrive prochainement en France pour passer la traditionnelle visite médicale.