Mauricio Pochettino avait prédit son arrivée à Manchester United

Alors que l’entraîneur argentin se rapproche du banc des Red Devils, une déclaration prononcée quelques mois plus tôt refait surface en Angleterre. Selon The Standard, l’actuel sélectionneur des États-Unis aurait trouvé un accord verbal avec les dirigeants mancuniens pour succéder à Michael Carrick. Une situation qui donne aujourd’hui une résonance particulière à un échange survenu pendant la Coupe du monde 2026. Interrogé par des journalistes, Pochettino avait plaisanté avec son fidèle adjoint Jesús Pérez au sujet d’une éventuelle arrivée à Old Trafford. « Un jour, ton équipe de rêve deviendra réalité ! Tu iras à Manchester United », lui avait-il lancé. Son collaborateur avait immédiatement répliqué : « United aurait dû te recruter ! » Amusé par cette réponse, l’ancien entraîneur du PSG avait alors conclu en répétant : « à l’avenir, à l’avenir ! » Une plaisanterie qui devrait donc devenir réalité quelques mois plus tard, alors que Manchester United semble désormais décidé à lui confier les commandes de son équipe première.

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Cette discussion faisait notamment référence aux précédentes occasions manquées entre Mauricio Pochettino et Manchester United. Le technicien argentin avait déjà été candidat au poste en 2018 puis en 2022, sans parvenir à convaincre les dirigeants mancuniens de lui confier le projet. Depuis, l’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea n’a jamais complètement fermé la porte à un retour en Premier League. Plus tôt cette année, il avait confié à L’Équipe qu’il restait ouvert à cette possibilité, malgré ses responsabilités à la tête de la sélection américaine. Désormais, les négociations semblent avoir considérablement avancé, même si plusieurs obstacles administratifs subsistent. Manchester United doit encore trouver un accord avec la Fédération américaine pour libérer Pochettino de son contrat, dont la clause de départ serait estimée à 9 millions d’euros, sans compter les éventuelles indemnités concernant ses adjoints. Par ailleurs, le club anglais a officialisé le départ de Michael Carrick ce jeudi. Fort de 294 rencontres dirigées en Premier League, Pochettino va ainsi retrouver le championnat anglais pour la première fois depuis son départ de Chelsea à l’été 2024.