Barça : Ansu Fati milite pour un retour de Lionel Messi

Digne héritier du numéro 10 de Lionel Messi au FC Barcelone, Ansu Fati (19 ans) s'est confié avant de débuter la saison à venir. Sur le plan personnel, il a assuré qu'il allait revenir à 100% de son niveau, malgré les dernières blessures. «Je travaille pour y parvenir et je n'ai aucun doute qu'avec du travail et des sacrifices j'y arriverai et je serai le même qu'avant. C'est vrai qu'en ce moment je ne suis toujours pas à cent pour cent, mais je suis de mieux en mieux chaque jour», a-t-il assuré à la télé catalane TV3.

Avant de revenir sur le mercato réalisé par les Catalans et un possible retour de Lionel Messi. «C'est clair qu'on forme une super équipe, très compétitive. Les renforts vont nous apporter beaucoup. Ce sont tous de grands joueurs (...) Si j'aimerais un retour de Messi ? Bien sûr ! Il pourrait donc avoir les adieux qu'il mérite, par la porte d'entrée, comme le numéro un de l'histoire devrait le faire». Pour rappel, Joan Laporta a récemment évoqué la possibilité d'un retour de la Pulga au Barça...