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Ligue 1

Ligue 1 : les dates du Classique sont connues

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Les joueurs du PSG fêtent leur deuxième Ligue des Champions @Maxppp

Après un exercice 2025-2026 remporté par le PSG dans une saison XXL, la Ligue 1 va reprendre ses droits lors du week-end du 21-22 et 23 août prochain. Ce mercredi, la LFP dévoile au fur et à mesure le calendrier de notre L1. Et elle a déjà donné rendez-vous aux supporters parisiens et marseillais pour le Classique du foot français.

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Le match aller entre le PSG et l’OM aura lieu le 20 septembre au stade Orange Vélodrome. Le match retour, quant à lui, aura lieu le 7 février 2026 au Parc des Princes. Les supporters sont prévenus et peuvent donc se préparer pour cette affiche tant attendue du foot français.

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