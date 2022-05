Liga : grâce à Radamel Falcao, Vallecano freine la Real Sociedad

La Real Sociedad voit la Ligue des Champions s'éloigner. À l'occasion de la 34ème journée du Championnat d'Espagne, les Basques devaient s'imposer sur la pelouse du Rayo Vallecano afin de rester dans la course à la qualification pour la C1. Tout commençait parfaitement pour Imanol Alguacil et ses hommes avec l'ouverture du score de Sorloth (1-0, 33e).

La suite après cette publicité

Mais la Sociedad n'a pas réussi à faire rapidement le break pour plier le match et redonnait de l'espoir au Rayo en seconde période. Mieux dans son match, le club madrilène parvenait ensuite à égaliser grâce à Falcao dans les derniers instants (1-1, 78e) et empêchait la Real de revenir à deux points de l'Atlético Madrid. 6ème, le club basque concède un deuxième revers consécutif et devra se relancer à Levante. Vallecano (11e) aura l'occasion d'aller chercher officiellement son maintien sur la pelouse de Getafe, lors de la 35ème journée.