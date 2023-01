Des bruits d’ébats sexuels durant le direct de la BBC

Voilà de quoi déconcentrer Gary Lineker et son équipe. Lors de l’avant-match de Cup entre Liverpool et Wolverhampton ce soir sur la BBC, le programme présenté par l’ancien buteur star des Three Lions a été perturbé par des bruits d’ébats sexuels en plein studio, parfaitement audibles à l’antenne. «Je ne sais pas qui fait ce bruit» préférait plaisanter Lineker, demandant à son consultant Danny Murphy, pris au dépourvu lui aussi dans cette histoire d’«arrêter de faire ces bruits?» Présent en direct depuis le Molineux Stadium, Alan Shearer n’a pas non plus perdu une miette de ce moment gênant, le sourire bien accroché aux lèvres.

L’incident s’est même reproduit une seconde fois, tandis que le présentateur de l’émission a tweeté plus tard dans la soirée une photo d’un vieux téléphone accroché à du ruban adhésif. «Nous avons trouvé ça scotché à l’arrière du plateau. Pour un sabotage, c’était assez amusant.» L’incident en tendance Twitter en Angleterre l’a également fait rire, sans doute bien plus que la direction qui devra mener son enquête pour connaître l’identité du plaisantin derrière cette farce. Des indices désigneraient Micah Richards comme le coupable, l’ancien défenseur de Manchester City, consultant sur la BBC, a retweeté quelques messages à ce propos sur le réseau social.

