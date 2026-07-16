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Coupe du Monde

Une star de l’Argentine détruit Gary Neville après la victoire contre l’Angleterre

Par Jordan Pardon
1 min.

Au bout du suspense et encore une fois au terme d’un scénario rocambolesque, l’Argentine a réveillé des ressources endormies pour réduire à néant les rêves de l’Angleterre (2-1). Menés 1-0 jusqu’à la 85e minute, les hommes de Lionel Scaloni se sont finalement imposés grâce à un exceptionnel Lionel Messi, auteur de 2 passes décisives, mais aussi grâce au coaching frileux de Thomas Tuchel en face. Les Argentins défieront donc l’Espagne en finale de la Coupe du Monde.

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Après la rencontre, Cristian Romero a eu une pensée particulière pour l’ex-international anglais Gary Neville, qui avait déclaré avant la demi-finale : «je ne vois pas comment on ne marquerait pas deux buts à cette équipe avec les défenseurs centraux qu’ils ont.» Le défenseur de Tottenham a déclaré : «Lisandro (Martinez) et moi, nous étions en feu avant le match à cause de ce que Gary Neville a dit. En Angleterre, ils adorent parler avant. On lui envoie une grosse accolade… J’espère que je ne serai pas comme lui quand je prendrai ma retraite, je ne critiquerai pas les joueurs.»

Pub. le - MAJ le
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