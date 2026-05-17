Troyes : Tawfik Bentayeb a déjà trois prétendants

Auteur d’une saison XXL avec Troyes cette année en Ligue 2, Tawfik Bentayeb attise forcément les convoitises. Avec 18 buts dans l’antichambre du football français, le jeune buteur marocain n’est pas sûr d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine puisqu’il n’était que prêté par l’US Touarga au club aubois. Et selon nos informations, ça bouge déjà autour de Bentayeb.

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Le club marocain attend au moins 4 millions d’euros pour libérer son joueur. Selon nos indiscrétions, trois clubs ont déjà montré un intérêt concret pour le joueur. Fraîchement promu en Bundesliga, Schalke 04 s’intéresse de près à son profil tout comme Alavés en Liga. Le club grec de l’Olympiakos s’est aussi positionné sur le dossier ces derniers jours. D’autres clubs sont à l’affût sans approche réellement concrète.