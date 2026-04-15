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Ligue des Champions

Real Madrid : Güler marque après 35 secondes de jeu, après une énorme bourde de Neuer

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arda Güler @Maxppp
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Bayern Munich 3-3 Real Madrid Voir sur CANAL+

Qui affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions ? Pour le moment, c’est l’égalité parfaite entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

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35 SECONDES DE JEU ET LE REAL MADRID EST DÉJÀ À HAUTEUR DU BAYERN 😱😱😱

Neuer se loupe complètement et Güler en profite, ce match commence FORT sur CANAL+ 🔥

#BAYRMA | #UCL
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Après sa victoire 2-1 à l’aller, le club bavarois a encaissé un but au bout de 35 secondes de jeu ! La faute à Manuel Neuer auteur d’une énorme bourde dans sa relance. Bien placé, Arda Güler a bien suivi pour envoyer le ballon dans le but vide.

Pub. le - MAJ le
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