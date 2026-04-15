Real Madrid : Güler marque après 35 secondes de jeu, après une énorme bourde de Neuer

Qui affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions ? Pour le moment, c’est l’égalité parfaite entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

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Après sa victoire 2-1 à l’aller, le club bavarois a encaissé un but au bout de 35 secondes de jeu ! La faute à Manuel Neuer auteur d’une énorme bourde dans sa relance. Bien placé, Arda Güler a bien suivi pour envoyer le ballon dans le but vide.