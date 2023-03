Tottenham : le message d’adieu d’Antonio Conte aux supporters

Antonio Conte aux Spurs, c’est fini. L’annonce officielle est tombée dimanche soir et après une dernière conférence de presse houleuse la veille de la trêve internationale, l’Italien a quitté ses fonctions d’entraîneur de Tottenham. Malgré un divorce assez virulent avec le club anglais, Conte a tout de même souhaité partir avec la manière en écrivant un message d’adieu aux supporters des Spurs, qu’il a côtoyé pendant une saison et demi.

«Le football est une passion. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont apprécié et partagé ma passion et ma façon intense de vivre le football en tant qu’entraîneur. Une pensée spéciale aux fans qui m’ont toujours montré soutien et appréciation, ça a été inoubliable de les entendre chanter mon nom. Notre voyage ensemble s’est terminé, je vous souhaite le meilleur pour la suite.», a alors écrit l’entraîneur italien sur son compte Instagram ce lundi soir.

