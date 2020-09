Liga : le Real Madrid s'impose sur le fil face au Betis dans un match fou

Pour le compte de cette 3e journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Real Betis Balompié et espérait lancer sa saison dès ce soir après le match nul (0-0) concédé la semaine dernière sur la pelouse de la Real Sociedad. De leur côté, les joueurs du Betis, comptaient déjà deux victoires en autant de rencontres disputées. L’occasion pour les partenaires de Nabil Fekir de conserver cette invincibilité en championnat et par la même occasion, les rênes de la Liga.

Pour ce faire, Manuel Pellegrini concoctait un 4-2-3-1 avec notamment Aissa Mandi et Marc Bartra tous deux alignés dans l’axe. Nabil Fekir était également titularisé au même titre que Canales et Sanabria à la pointe de l’attaque. De son côté, Zinedine Zidane optait pour un 4-4-2 inhabituel. Si la ligne défensive ne changeait pas, ce n’était pas le cas du bloc offensif. Habitué à un rôle de remplaçant, Luka Jovic était ce samedi soir aligné aux côtés de Karim Benzema sur le front de l’attaque. Martin Odegaard et Federico Valverde étaient quant à eux positionnés sur les ailes.

Sergio Ramos une nouvelle fois décisif

En début de match, les Madrilènes mettaient rapidement le pied sur le ballon, et ce malgré le placement très offensif des joueurs du Betis. Dès la 2e minute de jeu, l’incontournable Karim Benzema pensait ouvrir le score sur ce bon service de son compatriote Ferland Mendy. Mais l’arbitre de la rencontre signalait rapidement une position de hors-jeu. Une joie de courte durée pour l’attaquant français qui pouvait finalement retrouver le sourire quelques minutes plus tard en délivrant un caviar de centre en direction de Valverde. Le milieu de terrain uruguayen déviait parfaitement le cuir au premier poteau et permettait à la Casa Blanca d’ouvrir le score (14e, 0-1). Dominateurs, les champions d’Espagne en titre avaient l’occasion de creuser l’écart sur l’action suivante mais Sergio Ramos, seul au point de penalty, manquait de lucidité dans le dernier geste. Sa frappe fuyait le cadre et laissait les locaux en vie dans ce match.

Un raté qu’ils payaient cher. À la demi-heure de jeu, Aïssa Mandi sautait plus haut que Casemiro et transperçait les filets d’une tête surpuissante (35e, 1-1). Un but qui réveillait complètement les locaux qui n’avaient besoin que d’une minute après ce but pour renverser ce match et prendre l’avantage au score grâce à leur milieu de terrain William Carvalho (37e, 2-1). Après un bon travail de Fekir, le Portugais déclenchait une grosse frappe au premier poteau. Celle-ci faisait mouche et le Betis prenait les devants. Vexés, les Merengues réagissaient dès leur retour des vestiaires. Lancé dans son couloir droit, Carvajal délivrait une merveille de centre en direction de Benzema, mais c’est le malchanceux Emerson qui déviait le cuir dans ses propres cages (48e, 2-2). Les Madrilènes poussaient pour obtenir leur première victoire de la saison en Liga mais il fallait attendre la 81e minute et cette action litigieuse pour voir le Real prendre l’avantage sur ce penalty généreusement offert par l’arbitre. Sergio Ramos ne tremblait pas et offrait la victoire aux siens d’une subtile panenka (82e, 2-3). Avec cette courte victoire, le Real grimpe à la 5e place du classement.