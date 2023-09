L’étonnante anecdote de Koke en prison

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2004 et 2006, Sergio Contreras dit Koke, a connu depuis une descentes aux enfers. Avec le club phocéen, il avait à l’époque remporté la Coupe Intertoto et avait accroché la finale de la Coupe UEFA, bien aidé par un immense Didier Drogba. Après des passages plus ou moins réussis en Espagne, Allemagne et même en Inde, l’ancien attaquant a été rattrapé par des affaires plus sombres. Koke a en effet été condamné en mai dernier à 6 ans de prison, après avoir reconnu être à la tête d’un trafic de cannabis international. Il raconte pour le Canal Football Club.

«La vie est un peu compliquée… J’attends pour retourner en prison après y être allé deux ans… Il faut payer pour les conneries. Il faut en finir avec ça le plus vite possible. Je viens d’un quartier de Malaga où tous mes amis sont des amis d’enfance… J’ai des contacts partout, mais je ne suis pas Pablo Escobar tu vois ! Quand tu entends "trafiquant international" tu te dis "Putain, qu’est-ce qu’il a fait ?". En France, tu peux te faire tuer très rapidement pour ça. Ici, tu peux te faire tuer aussi, mais je n’ai pas peur. La prison est ouverte pour les gens qui font les cons… Je vais retourner en prison, je ne sais pas pour combien de temps, mais j’ai une condamnation jusqu’en 2027», déclare-t-il, avant de raconter une anecdote à propos de la vie en détention : «Je connaissais tout le monde mais être footballeur, ça ne change rien (…) Il y avait beaucoup de Français, même des Marseillais. J’ai vu plein de maillots de l’OM en prison (Rires.)»