Guingamp : Philipe Sampaio aux anges

Philipe Sampaio (26 ans) a débloqué son compteur but contre Valenciennes (1-1, 2e journée de Ligue 2) la semaine passée. Un véritable bonheur pour le défenseur central de l'En Avant Guingamp, sous contrat jusqu'en juin 2024 en Bretagne et récemment annoncé dans le viseur de Hatayspor en Süper Lig, en Turquie.

La suite après cette publicité

«Je suis heureux d'avoir marqué mon premier but pour Guingamp. Cela a été sans aucun doute un moment spécial. Malheureusement, nous n'avons pas pu gagner, mais nous avons décroché un point qui nous aidera plus tard dans la compétition», nous a-t-il confié, prêt à en découdre ce week-end, à Grenoble (3e journée). «On se prépare bien pour ce match, nous savons que ce sera difficile, mais on veut un résultat positif».