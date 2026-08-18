Le Barça pense à un joueur de Villarreal en cas d’échec pour Álvarez

Alors que le FC Barcelone est sur le point de boucler le dossier Rodri, le club blaugrana travaille toujours en coulisses pour faire venir Julián Álvarez. Mais, pour le moment, la position de l’Atlético de Madrid n’a pas changé : pas question de laisser filer l’avant-centre argentin pour les dirigeants madrilènes. Face à cette situation, le Barça envisage donc un plan B, selon Radio Marca, en l’occurrence Ayoze Pérez (33 ans).

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Selon les informations du journaliste du média espagnol David Sánchez, le profil de l’avant-centre espagnol de Villarreal « fait l’unanimité et plaît beaucoup à Hansi Flick ». Si la piste prioritaire reste bien évidemment Álvarez, la direction sportive catalane activera « le plan B, le plan C et le plan D », en cas d’échec. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de Leicester dispose d’une clause libératoire avoisinant les 30 millions d’euros, bien qu’elle soit « négociable ». Toujours selon Sánchez, si le Barça se manifeste, Pérez sera prêt à tout faire pour signer en Catalogne.