Coupe du Monde 2022, Équipe de France : les Bleus dévoilent leur recette pour venir à bout du Maroc

Les Bleus ne sont qu'à deux victoires de remporter leur troisième Mondial, leur deuxième de rang. Mais avant de s'imaginer célébrer la victoire avec le peuple français sur les Champs-Élysées, il faudra battre le Maroc. L'équipe dirigée par Walid Regragui a de sacrés arguments et a déjà écarté la Belgique, l'Espagne et le Portugal de son chemin. Autant dire que mercredi soir, on risque de se régaler avec une opposition tactique très intéressante entre le tenant du titre et la sélection qui est la grosse surprise du tournoi. Présent en conférence de presse ce mardi, Didier Deschamps et Hugo Lloris ont évoqué leur adversaire et le plan mis en place pour tenter d'arracher un ticket pour la finale.

C'est d'abord le capitaine tricolore qui a pris la parole. « On ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour leur parcours », a d'abord lancé le gardien des Spurs, qui a aussi confié à plusieurs reprises que l'ambiance a priori pro-Maroc au stade sera un obstacle de plus pour les Bleus. « Il faut garder cette sérénité que nous avons depuis le début du tournoi. Il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on va amener dans la performance, le fait de travailler ensemble, d'être forts dans les moments importants du match. On se prépare à répondre aux attentes d'une demi-finale. La chose supplémentaire, c'est le climat hostile. Il faudra être précis dans les sujets de discussion par rapport à l'approche tactique, aux positionnements », a ainsi expliqué Lloris, devenu le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus pendant ce Mondial.

Deschamps veut être ambitieux dans le jeu

De son côté, Didier Deschamps est entré un peu plus dans les détails tactiquement : « on va faire en sorte de la trouver, la solution, mais c'est factuel, cette équipe a une capacité à très bien défendre et tous les adversaires n'ont pas trouvé la solution. Ce n'est pas réduire cette équipe à sa qualité défensive, mais c'est l'équipe qui a le mieux défendu avec une organisation rationnelle où ils se trouvent bien et qui leur a permis avec des joueurs de qualité de bien défendre et de faire mal à tous les adversaires. J'ai regardé tout ça, mes observateurs ont pris en compte des éléments. Ce sera notre objectif de leur créer des difficultés ».

« De mon côté, je ne change pas l'objectif d'un match à l'autre, c'est toujours la volonté d'avoir le ballon, d'être dangereux, de pouvoir marquer. Le Maroc ne renonce pas au ballon, après chacun a son plan de jeu, mais le but ce n'est pas d'avoir le ballon pour l'avoir. [...] Il n'y pas de secret, il faut mélanger plein de choses. Il y a la qualité des joueurs, mais elle ne suffit pas, il faut d'autres ingrédients, l'état d'esprit par exemple. Parfois, les matches basculent sur peu de choses aussi, il n'y pas de recette miracle. Mon maître mot c'est de s'adapter, par rapport aux situations auxquelles je suis confronté », a ajouté le sélectionneur national. Voilà qui augure un sacré match entre Français et Marocains !