Andrés Iniesta prolonge au Vissel Kobe !

Arrivé au Japon en 2018, Andrés Iniesta était sous contrat avec le Vissel Kobe jusqu’en 2021. Si certains annoncaient une possible fin de carrière cet été, le milieu espagnol, qui aura tout gagné avec le FC Barcelone, a décidé de prolonger son expérience en Asie jusqu’en 2023.

Le Vissel Kobe a officialisé la prolongation de deux ans de Andrés Iniesta. Le jour de ses 37 ans, le joueur emblématique du FC Barcelone a décidé de ne pas raccrocher encore les crampons. « Le plus important pour moi est de sentir que les gens autour de moi me valorisent. Je veux continuer avec la passion que j'avais à mon arrivée il y a trois ans. Je suis ravi de m'impliquer dans le projet pour les deux prochaines années », a-t-il confié.

イニエスタ選手との契約更新が決定!

2023年まで延長することに合意しました。



詳細はこちら👇https://t.co/wAOARCwzLr



Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo