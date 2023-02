Un homme condamné pour s’être fait passer pour le père de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après l’homme qui se faisait passer pour un joueur parisien pour régler ses nuits d’hôtel, voici l’homme se faisant passer pour Wilfrid Mbappé, le père du célèbre joueur du PSG, Kylian Mbappé. Sanctionné, ce jeudi, par le tribunal judiciaire de Versailles, l’accusé, domicilié en Seine-et-Marne, risque cependant de regretter son geste.

Condamné à dix mois d’emprisonnement sous bracelet électronique et à 2 000 euros d’amende, ce dernier, âgé de 48 ans, a été reconnu coupable de faux et d’usage de faux pour avoir contacté les préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne en se présentant comme le père du joueur du PSG. Au téléphone et par courrier, il tentait d’obtenir la régularisation des papiers de deux Algériens…

