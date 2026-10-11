Mercato OM : les grosses révélations d’Igor Paixão sur sa situation

Parfois critiqué, parfois célébré, Igor Paixão (26 ans) avait partagé dans les avis la saison dernière, lors d’un exercice où il avait inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 42 matchs. Il faut dire que le natif de Macapá était arrivé du Feyenoord contre 30 millions d’euros avec l’étiquette de troisième plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Un statut qu’il avait su assumer sans pour autant balayer tous les doutes. Toutefois, le Brésilien est resté au club malgré le mercato agité des Phocéens.

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Alors que Marseille a essayé de faire des économies et a vendu de nombreux cadres, Igor Paixão est un des rares à être resté sur la Canebière. Proche de Sunderland, il est finalement resté au sein du 17e de Ligue 1. Ce dimanche soir contre Troyes, il tentera d’ailleurs d’aider les Phocéens à relever la tête, lui qui ne compte pour le moment qu’une passe décisive en quatre rencontres de Ligue 1. Désireux d’ouvrir son compteur but cette saison, l’ancien de Coritiba a été interrogé par le Canal Football Club avant la rencontre.

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Igor Paixão se voit finir la saison à l’OM

Le Brésilien est d’abord revenu sur son mercato agité et son départ avorté vers l’Angleterre : « c’est un moment spécial, mais la situation du club m’a fait rester. J’ai pensé au bien du club. Même en me vendant, ils n’auraient pas pu me remplacer, une pièce qui est importante pour eux. » Resté pour des décisions sportives afin de ne pas délester l’équipe d’un nouveau talent, Igor Paixão pourrait partir lors des prochains mercatos. Mais il ne pense pas que ce sera cet hiver : « je ne sais pas, c’est difficile parce qu’en janvier les équipes sont déjà formées. Il y a plus de chances que je parte l’été prochain. »

Pas de quoi rassurer les supporters olympiens, même si l’ailier gauche a témoigné de sa motivation pour la saison actuelle : « oui c’est un privilège et une responsabilité de porter un maillot avec autant d’histoire. J’ai une responsabilité supplémentaire. Je suis heureux, Marseille est un grand club. J’aime la manière dont ma famille et moi sommes traités ici. C’est le bon choix, c’est clair, je veux continuer à jouer et à donner mon maximum. Cette saison, tout est réuni pour que j’aie un rôle important et que j’aide mon équipe à remettre l’OM là où il se doit, tout en haut. » Resté à l’OM, Igor Paixão tentera d’aider le club dans la difficulté, mais la situation financière des Phocéens s’annonce une fois encore comme une épée de Damoclès.