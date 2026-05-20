Toulouse : Olivier Cloarec donne des indices sur le successeur de Carles Martinez Novell

10e de Ligue 1, Toulouse peut encore grappiller une place au classement en cas de victoire sur tapis vert lors de la dernière journée face au FC Nantes. Il s’agirait alors du meilleur classement du TFC depuis la prise du club par son actionnaire RedBird. Il va pourtant falloir tourner la page Carles Martinez Novell. La nouvelle a déjà été officialisée depuis quelques jours, l’entraîneur espagnol s’en va après trois saisons. Selon nos informations, il est courtisé par le Rayo Vallecano. L’identité de son successeur sur le banc toulousain approche à en croire les propos du président, Olivier Cloarec.

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«Il y a des choses qui sont anticipées, donc on ne les subit pas, c’est très important de le dire : le mercato ouvre le 10 juin, on est le 19 mai, donc le coach va être nommé, sauf coup de Trafalgar, avant le début du mercato, on est largement dans les temps», assure le dirigeant lors d’un point presse de bilan de fin de saison tenu ce mardi. Des entraîneurs «français et étrangers» ont déjà été sondés. «En ce moment, nous avons une short list, nous avons interviewé les candidats et nous sommes dans la phase finale afin de trouver un nouveau coach», a même précisé Viktor Bezhani, le directeur sportif du Téf’. Olivier Pantaloni, sur le départ de Lorient, Christophe Pélissier (Auxerre) et le Danois Jens Berthel Askou (Motherwell) ont déjà été cités.