Accord imminent entre Manchester City et Lille pour Ayyoub Bouaddi !

Depuis plusieurs mois, Ayyoub Bouaddi est devenu l’une des plus grandes attractions du marché des transferts. Révélé aux yeux du grand public lors de sa Coupe du monde avec le Maroc, le milieu de terrain du LOSC a vu sa cote exploser. Son président Olivier Létang n’a d’ailleurs jamais caché ses ambitions, répétant que son joyau valait plus de 100 millions d’euros, alors que les plus grands clubs européens se sont positionnés.

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Parmi tous les prétendants, les Citizens ont rapidement pris une longueur d’avance. Le club anglais en a fait sa priorité pour renforcer son entrejeu. Convaincus par sa capacité à résister au pressing, son intelligence tactique, son activité défensive et son énorme potentiel, les dirigeants mancuniens voient en lui le profil idéal pour préparer l’après-Rodri, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Enzo Maresca a lui aussi validé son recrutement et pousse en interne pour que le dossier soit rapidement finalisé. Le joueur, lui, a déjà donné son accord à Manchester City.

Un prêt à l’étude ?

Le joueur, lui, a déjà donné son accord à Manchester City. Et cela continue d’avancer entre les clubs. Selon nos informations, Manchester City et le LOSC sont désormais tout proches d’un accord définitif. Les discussions entre les deux clubs ont très largement avancé et les bases du transfert sont quasiment ficelées. Le principal point de blocage concerne désormais l’avenir immédiat du joueur.

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En effet, Lille souhaite conserver Ayyoub Bouaddi une saison supplémentaire sous la forme d’un prêt afin qu’il poursuive sa progression dans le Nord avant de rejoindre la Premier League. De son côté, Manchester City préférerait intégrer le milieu marocain dès cet été pour l’avoir rapidement à disposition. Les négociations se poursuivent autour de cette dernière modalité, mais les deux clubs espèrent trouver un terrain d’entente et boucler définitivement l’opération dans les prochains jours.