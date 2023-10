PSG : Thierry Henry s’enflamme pour Zaïre-Emery

Il en a fait son capitaine de l’équipe de France espoirs. On ne doute donc pas de l’intérêt que porte Thierry Henry à Warren Zaïre-Emery. Mais la prestation étincelante du milieu de terrain de 17 ans contre l’AC Milan mercredi soir l’a quand même époustouflé. Ses récupérations, ses qualités de percussion et sa projection vers l’avant ont épaté toute l’Europe. Alors il a livré un vibrant plaidoyer sur la chaîne CBS, où il officie encore en tant que consultant.

« La manière dont Warren joue, il est normal qu’il mène le jeu à 17 ans. Il était le seul à s’être tenu debout à St James’ Park. Il est magnifique en ce moment, et je sais que les gens diront 'c’est l’un de vos joueurs.' Oui, c’est vrai, mais cela n’a rien à voir avec ça. Il est exceptionnel - le ciel est la limite. Je n’ai jamais vu un joueur aussi jeune être aussi mature. D’habitude, ce sont les attaquants qui font la différence, mais quand vous jouez au milieu de terrain pour une équipe comme le PSG où vous devez vous réajuster, il est rare de voir un jeune joueur à ce poste. Je lui ai dit que je lui ai donné le brassard parce que je voulais voir la suite. Je sais ce qu’il peut faire physiquement, comme vous pouvez le voir, il est fort, il peut courir, il a le sens de la passe, il peut stopper une contre-attaque. Je voulais savoir s’il pouvait aussi stopper un joueur en parlant. Alors je lui ai donné le brassard pour voir s’il pouvait diriger une équipe et parler - c’était ma manière de le vérifier et croyez-moi, il le peut. Ce gars n’a aucune limite. Luis a parlé du professionnalisme de Warren et de combien il aime le jeu. C’est très important. Parfois, avec de nombreux jeunes, les gens autour d’eux ne sont pas là pour les aider. Warren a une famille très soudée autour de lui qui est très proche, et ce type de joueurs, surtout à un jeune âge, a besoin de cette structure autour d’eux pour performer. Warren a cela en plus de tout le reste. Comme je l’ai dit, le ciel est la limite pour ce gars-là. » WZE peut l’imprimer et l’encadrer !