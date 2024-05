Vinicius Junior s’est fait réprimander par Carlo Ancelotti

À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions, opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund, Vinicius Júnior (23 ans) a livré un témoignage sur sa jeune carrière. Celui qui est considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs de la saison s’est entretenu sur son parcours au sein de la Casa Blanca et notamment sur la relation qu’il entretient avec Carlo Ancelotti, son entraîneur.

« Il a tout fait pour moi. Il m’a toujours donné confiance, il m’a grondé quand j’en avais besoin et nous avons développé une très bonne relation. Il tient à moi autant que je tiens à lui. Il m’a changé en tant que joueur, pas sur le terrain, mais dans la façon dont je pense à l’entraînement et au développement. Il dit toujours que mon humilité est ma plus grande vertu car j’écoute toujours les autres », a-t-il confié dans une interview à l’UEFA. Le Brésilien aura l’occasion samedi de décrocher une deuxième Ligue des Champions dans sa carrière après celle de 2022.