L’énorme craquage d’Albert Riera contre la presse

À trois journées de la fin de la Bundesliga, l’Eintracht Francfort reste en pleine course pour une qualification européenne, mais l’actualité autour du club a récemment été marquée par de supposées tensions entre Albert Riera et Jonathan Burkardt. Selon Bild, un désaccord aurait éclaté entre l’entraîneur espagnol et son attaquant, notamment autour des données physiques du joueur. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Hambourg, Riera a vivement démenti ces informations et n’a pas caché son agacement envers certains médias allemands. « C’est totalement absurde », a-t-il répété à plusieurs reprises, avant d’ajouter : « vous écrivez ce que vous voulez de toute façon. »

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Très irrité, le coach de l’Eintracht a ensuite défendu l’ambiance interne du club, assurant que la relation avec son vestiaire restait excellente malgré les rumeurs. « Ce n’est ni un bar ni un cirque, c’est un club professionnel et sérieux », a lancé Albert Riera face aux journalistes, dans des propos relayés par Sky Germany. L’Espagnol a également appelé les médias à davantage de prudence : « faites attention à ce que vous écrivez. Les supporters méritent de connaître la vérité. » Le message est passé.